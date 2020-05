V rozhovoru pro klubový web to oznámil trenér Michal Straka. „V pondělí bychom chtěli zahájit suchou přípravu v Plzni na venkovním hřišti. Měli bychom trénovat zhruba osm týdnů až do 3. července,“ řekl v rozhovoru trenér klatovského týmu.

„Pak bude následovat 14 dní pauza a od 20. července by už měla následovat fáze s ledem. Po ní je v plánu soustředění v Klatovech. To by se mělo uskutečnit někdy na začátku srpna. Navazující přípravné zápasy nyní budeme teprve domlouvat,“ pokračoval zkušený kouč.

Straka pro web druholigového týmu také prozradil informace spojené s kádrem. „Do letní přípravy nastoupíme tak, jak jsme skončili předchozí sezonu. Uvidíme, jestli bude někdo, kdo bude chtít u nás skončit. Budeme se bavit také o hráčích z juniorky, o ročníku 2001. Zatím tedy mám hrubou představu o kádru, ale za týden nebo dva budu moudřejší,“ uvedl kouč Straka, jenž na lavičce Klatov bude pokračovat i nadále s kolegou asistentem Ivanem Vlčkem.

„S Ivanem je výborná spolupráce. On jako dlouholetý obránce má na starosti beky. Já, útočník, mám na jejich hru v určitých momentech jiný pohled a názor, třeba i špatný – tam jsou pak potřeba jeho zkušenosti. I detaily jsou pro kluky velmi důležité. A Ivan pak s nimi může individuálně pracovat, rozvíjet je,“ doplnil dále pro web SHC.

Pauza byla dlouhá a trenér Straka se na start přípravy už těšil. „Těšil. Během koronavirové krize jsem byl hodně s rodinou. S bráchou (Martinem Strakou – pozn. redakce) bydlíme vedle sebe, takže obě rodiny žily tuhle dobu tak nějak společně. Hodně jsme sportovali. Tenis, plavání, volejbal. V tom nás manželky dokonce porazily,“ culil se kouč Michal Straka.

Celý rozhovor najdete na www.hc-klatovy.cz.