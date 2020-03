Klatovští mladíci ve středních Čechách dlouho pomýšleli na bodový zisk, ale v posledních šesti minutách třikrát inkasovali. „Ale nebylo to tak, že jsme zápas ztratili až v závěru. Celé utkání jsme byli horším týmem. Příbram nás tlačila a hrála opravdu výborně. Měli jsme opět hodně mladou sestavu, hráli jsme de facto na tři pětky, ale na to se rozhodně nechceme vymlouvat. Domácí nás zaslouženě přehráli,“ uznal sportovně trenér klatovského výběru Michal Straka.

Větší síla i odolnost v osobních soubojích a nedostatečný pohyb na ledě. To byly hlavní příčiny vysoké porážky v Příbrami. „Musíme na tom zapracovat a zlepšit to. Skutečně to od nás nebylo povedené utkání“ doplnil trenér.

Dobře potrénovat, do růžová se vyspat. To je aktuální plán Západočechů. Už v sobotu je totiž doma čeká úvodní zápas čtvrtfinále play-off proti Kobře Praha (17.30 hodin). „V základní části jsme s nimi odehráli dobré zápasy, ale tohle je play-off, všechno se maže a začíná se od nuly. Musíme se na sobotní zápas dobře připravit. Úvodní utkání bude pro vývoj série hodně důležité,“ uvědomuje si klatovský kouč.

Čtvrtfinálová série se hraje na tři vítězné zápasy. Druhé utkání je na programu v pondělí na ledě týmu z pražského Braníku.

HC Příbram - SHC Klatovy 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Gengel (A. Straka, Čurda), 26. Gengel (A. Straka, Josefus), 54. Brzák (Čurda), 56. Gengel (Rohlík, Šinágl), 59. Rohlík (Šinágl, Gengel) – 53. Houfek (Uhlík, Adamec). Rozhodčí: Čáp – Zimmermann, Sedláček. Vyloučení: 3:3. Využití přesilovek: 0:0. Góly v oslabení: 0:0.

Sestava SHC Klatovy: Kuchař (Brtník) – Štěpánek, Houfek, Lokajíček, Leština, Sysel, Walter – Slanina, Mužík, Roubal, Hanzlík, Adamec, Vávra, Uhlík, Reitspies, Procházka. Trenér: Michal Straka.