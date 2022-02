Už ve středu čeká svěřence trenéra Michala Straky utkání 41. kola jižní skupiny druhé ligy na ledě pražské Kobry, která je v tabulce třetí a dá se říct, že už o nic nehraje. Na třetím místě totiž při konstelaci jakýchkoliv výsledků všech zápasů až do dvaačtyřicátého kola zůstane a v prvním kole vyřazovací části narazí tak jako tak na druhý Baník z Příbrami.

Z archivu: SHC Klatovy (červení) - HC Kobra Praha.Zdroj: Jindřich Schovanec

To by mohla být pro Západočechy zdánlivá výhoda, ale o tom v hlavním městě určitě nechtějí ani slyšet. Kobra se v letošní sezoně utkala s mladým klatovským týmem pětkrát a hned čtyřikrát vyhrála. Navíc si ve vzájemných zápasech drží úctyhodnou bilanci téměř šesti vstřelených branek na jedno utkání. Klatovy proti Kobře letos uspěly pouze jednou, a to 3. listopadu, kdy v rámci 13. kola soupeře porazily 4:2. Na jeho ledě, což nyní dává tak trošku recept, jak dílčí úspěch zopakovat v jednom z nejdůležitějších soubojů letošní sezony.

„V kritických situacích umíme nejvíc zabrat. V konečném zúčtování je jedno, jestli jsme proti Písku uhráli dva nebo tři body, stejně musíme oba poslední zápasy vyhrát. Smeteme to ze stolu a půjdeme do toho,“ říkal klatovský útočník Jiří Uhlík po posledním utkání s Pískem, které jeho tým vyhrál 7:6 po prodloužení, ale ve třetí třetině ztratil bod, když přišel o třígólový náskok.

Západočechům může ve středu v cestě za třemi body pomoci i podpora vlastních fanoušků. Klub totiž pod heslem „Jeden tým, jedno srdce“, vyzval příznivce SHC k účasti přímo na stadionu. Cesta do Prahy je po vlastní ose a sraz fanoušků v aréně v 17.45 hodin na pravé tribuně. Samotný duel pak začíná úderem šesté hodiny večerní. Půjde vážně o hodně.

Program 41. kola jižní skupiny druhé ligy – středa 18.00: HC Kobra Praha – SHC Klatovy, HC Tábor – IHC Králové Písek, 18.30: HC Baník Příbram – BK Havlíčkův Brod, 19.00: HC Řisuty – HC Stadion Cheb.

