Favorit? Podle postavení v tabulce určitě Benátky, které stále bojují o jedno ze dvou míst zaručují postup do předkola play-off. Letošní bilance vzájemných zápasů však nenapovídá nic o tom, že Benátky a Klatovy od sebe v tabulce dělí propastných pětadvacet bodů. V základní části sice Středočeši získali proti Klatovanům všechny body, ale bylo to po dvou těsných výhrách o jediný gól.

V úvodní části nadstavby zase slavili Klatovští, kteří svého soka zdolali v prodloužení 5:4. Na tento zápas však upozorňuje trenér SHC Klatovy Michal Straka. Utkání se hrálo poměrně nedávno, 21. ledna. Západočeši v něm na začátku druhé třetiny vedli už 4:1, ale Benátky dokázaly v závěru skóre srovnat. V prodloužení pak rozhodl o druhém bodu pro Klatovy obránce Jakub Houfek.

„I tentokrát očekávám vyrovnaný hokej. My si hlavně musíme dát pozor na vyloučení. Oni totiž mají zkušené hráče, výborné přesilovky, umí si to dát, sehrát to. To nám ostatně dokázali. Když u nás hráli naposledy. Disciplína, nefaulovat, to bude hlavní klíč k úspěchu,“ uvědomuje si klatovský lodivod Michal Straka, jehož družina si již v sobotu může zajistit záchranu.

Musí ovšem Benátky udolat a doufat, že poslední Hronov neporazí na domácím ledě Písek, který Klatovští ve středu sestřelili 4:0.

Sobotní program západní konference 2. ligy – nadstavba A – 17.00: HC Baník Příbram – HC Slovan Ústí nad Labem, 17.30: Piráti Chomutov – HC Tábor, 18.00: HC Kobra Praha – Mostečtí Lvi, HC Stadion Vrchlabí – HC Letci Letňany. Nadstavba B – 15.00: HC Benátky nad Jizerou – SHC Klatovy, 17.00: HC WIKOV Hronov – IHC Králové Písek, 18.00: HC Stadion Cheb – HC Děčín, 19.00: HC Řisuty – HC Vlci Jablonec nad Nisou (zimní stadion Slaný).

