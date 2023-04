Semifinále play-off hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Třincem je po dvou duelech na východě Čech vyrovnané 1:1. Dynamo sice úvodní střetnutí vyhrálo 4:2, ale Oceláři dokázali v pondělí stav atraktivní série srovnat. Úřadující šampioni vyhráli na ledě vítěze základní části 3:0, přičemž vítěznou branku vstřelil na konci první třetiny šestadvacetiletý obránce Lukáš Kaňák, který s hokejem začínal v Klatovech.

Lukáš Kaňák se raduje ze svého gólu do sítě Pardubic. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Vzrůstem nepříliš vysoký zadák zahájil letošní sezonu v Plzni, kde strávil dlouhá léta, ale v průběhu ročníku byl nečekaně vytrejdován právě do Třince. A teď rozhodl o tom, že série se minimálně ještě jednou vrátí do Pardubic. Lukáš Kaňák byl navíc v pondělním duelu vyhlášen nejlepším hráčem Ocelářů.

„Dravec (Vladimír Dravecký – pozn. autora) to dával do branky a nějak se ke mně puk odrazil. Vyplavalo to na mě, snažil jsem se jen prostřelit prvního hráče a naštěstí jsem prostřelil všechny, co tam stáli. Chtěl jsem puk házet na branku, viděl jsem, že je tam hodně hráčů. Asi dvěma to prošlo mezi nohama, Willovi někde pod rukou. Jsem za to rád,“ popisoval Kaňák svou trefu. „Byla to radost, dali jsme gól na konci třetiny, to se jde do šatny vždycky líp. Když můžete přispět dobrou hrou nebo gólem, je to vždycky hezčí,“ liboval si hokejista.

Pardubice vs. Třinec 0:3.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Lukáš Kaňák v letošním play-off odehrál jedenáct zápasů, ve kterých si připsal čtyři kanadské body za dvě branky a stejný počet asistencí. Další šanci na nějaký bodový příspěvek má rodák z Klatov již ve čtvrtek, kdy se ostře sledovaná semifinálová série s Pardubicemi stěhuje na dva zápasy do Třince.

Byl to šok, ale těším se na to, říkal klatovský odchovanec po trejdu do Třince