Blíží se to, kvapíkovým tempem. Už v neděli 17. září odstartuje historicky druhý ročník Klatovské hokejové ligy (KTHL), do kterého nastoupí (stejně jako v minulé sezoně) pětice družstev. Zásadní novinkou je odstoupení týmu HC West Indians 2018, který nahradila rezerva Malé Vísky.

Ilustrační snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

Titul budou obhajovat Gladiátoři, kteří v premiérovém ročníku hokejové ligy neměli v této amatérské soutěži sebemenší konkurenci. I letos budou cílit na příčku nejvyšší, ale v cestě jim budou stát hladoví soupeři – kromě již zmiňované Malé Vísky B také HC Warriors Kdyně, AHC Dynamo a HC Čápi.

Letošní sezona se bude po úspěšném předchozím ročníku hrát znovu na zimním stadionu v Klatovech, a to hned čtyřkolově. Není vyloučena ani akce typu Global Game, která měla v minulé sezoně úspěch a toto utkání bylo zápasem, které v průběhu sezony do ochozů přilákalo nejvíce diváků.

Hokejové Klatovy hlásí zvučnou posilu. Michal Mařík bude cepovat gólmany

„V rámci nového ročníku proběhnou také doplňkové soutěže o ceny, ze nichž jedna bude spojena s vrcholem sezony, ale o tom se zájemci o soutěž dozví na facebookové stránce soutěže,“ zůstal tajemný jeden ze zakladatelů Klatovské hokejové ligy Martin Karlík. „Za celé vedení KTHL přeji všem hráčům a rozhodčím úspěšnou sezonu, a to hlavně bez zranění. Na závěr bych také chtěl poděkovat partnerům soutěže, bez kterých by to nešlo,“ dodal ještě Karlík.

Klatovy mají nového trenéra, hokejový tým mužů převzal zkušený kouč Radek Kampf