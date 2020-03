První utkání hrané na zimním stadionu v Klatovech bylo jednoznačnou záležitostí domácích, kteří svého soupeře deklasovali 6:1. Obraz hry byl na začátku první třetiny vyrovnaný s minimem brankových příležitostí na obou stranách.

Jako první se začali osmělovat domácí. Z nenápadné šance vstřelil úvodní branku Čuban. Z klatovských hráčů poté spadla určitá nervozita a začali mít více ze hry. Hosté se dokázali do utkání vrátit díky proměněné přesilové hře. Naštěstí se ihned po vhazování prosadil Vondryska a strhl vedení opět na klatovskou stranu.

Druhá třetina pokračovala v podobném duchu. Při stejném počtu hráčů měli mírně navrch domácí borci. Nejdečtí spoléhali pouze na brejky a přesilové hry. Ani jednu však ve druhé části hry nevyužili; naopak pošumavské družstvo dokázalo dvě své šance proměnit a po druhé třetině vedlo 4:1.

V úvodu třetí části dohrávali hosté z Karlovarska přesilovou hru a cítili velkou šanci vrátit se zpět do utkání. Bohužel se jim hrubě nevydařila a naopak v ní sami inkasovali. Zápas se poté spíš už jen dohrával.

ZTRACENÉ VEDENÍ NÁLADU NEPOKAZILO

Vysoká výhra z prvního utkání v podstatě rozhodla o celé sérii. Nejdek k postupu potřeboval vyhrát o šest branek. Když se navíc ve druhé minutě utkání prosadil klatovský Prokop, bylo po nejdeckých nadějích. Domácí hokejisté rezignovali a zbytek utkání se dohrával jen z povinnosti.

Klatovští měli zápas plně ve své moci a po většinu utkání vedli. Domácí přidali pouze v závěru, kdy se snažili alespoň vyrovnat a udržet si domácí neporazitelnost. To se jim zásluhou využité přesilovky také podařilo. Klatovští sice ztratili vedení, ale to jim nevadilo. Hladce postoupili do finále, ve kterém vyzvou silný Cheb.

HC Klatovy B – Rebel Město Nejdek 6:1

Třetiny: 2:1, 2:0, 2:0. Branky a nahrávky: 12. Čuban (Rajal, Vizinger), 20. Vondryska (Topinka), 36. Vizinger (Čuban), 37. Babka (Topinka, Kubeš), 41. Vondryska, 56. Čuban (Plánička, Vizinger) – 19. Šťastný (Gombár, Florian). Rozhodčí: Němec – Tvrdík, Deja. Vyloučení: 8:8. Využití přesilových her: 1:1. Góly v oslabení: 0:0. Sestava Klatov: Rückl (Dědič) – Topinka, Rajal, Plánička, Valečka, Hochman, Juráň, Vondryska, Vizinger, Čuban, Bouček, Prokop, Krs, Kubeš, Pitel, Babka.

Rebel Město Nejdek – HC Klatovy B 2:2

Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0. Branky a nahrávky: 35. Florian (Vašíček), 58. Funk (Záhora) – 2. Prokop (Hochman), 28. Babka (Kubeš). Rozhodčí: Glanc – Červenka, Troch. Vyloučení: 6:5. Vyšší tresty: 1:0. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Sestava Klatov: Rückl (Dědič) – Topinka, Plánička, Hochman, Juráň, Vondryska, Vizinger, Čuban, Prokop, Kubeš, Pitel, Babka, Krs.