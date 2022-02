PODÍVEJTE SE: Týden hokeje se na zimním stadionu v Klatovech vydařil

Na ledě v tu chvíli plály emoce, do toho se řešilo zranění brankáře hostů, kterému se začala točit hlava. Následně přijela sanitka a s podezřením na otřes mozku ho odvezla do nemocnice. Soupeř podle slov Maloveských nejprve avizoval, že se do brankářské výstroje převleče jeden z hráčů do pole a zbývajících sedm minut dochytá. Pak si však měli Rokycanští všechno rozmyslet a do zbytku utkání už nenastoupit. Tomu ostatně nasvědčuje sudími udělený dvouminutový trest pro hráčskou lavici HC Rokycany za "odmínutí zahájit hru".

Je tedy jisté, že osud utkání tak skončí v rukách disciplinární komise, která tento těžký oříšek zkrátka bude muset rozlousknout. Otázka zní: jak? Odvetná řežba by měla být na programu (snad) příští úterý. Přesný čas zatím není znám.

Sokol Malá Víska – HC Rokycany 7:4

Třetiny: 4:2, 1:1, 2:1. Branky a nahrávky: 2. Petruška (Kutil), 9. Hošťálek (Petruška), 10. Zahálka (Kotěšovec, Chalupa), 14. Kořínek (Kotěšovec, Turhobr), 27. Kotěšovec (Hošťálek), 38. Kotěšovec (Zahálka), 38. Kotěšovec (Zahálka) – 5. Koukolík (Zikmund, Holý), 11. Holý (Peleška, Zikmund), 19. Zikmund (Holý), 32. Holý z trestného střílení. Rozhodčí: Němec – Mach, Rubáš. Vyloučení: 4:6. Využití přesilových her: 1:0. Diváci: 21. Sokol Malá Víska: Tvrdík - Chalupa, Vlasák, Brousek, Král, Turhobr - Nauš, Pitel, Zahálka, Hošťálek, Kutil, Kosohorský, Kořínek, Petruška, Kotěšovec. HC Rokycany: Kökörčený - Novák, Hefler, Černoch, Živný, Peleška, Vlček, Koukolík, Beran - Zikmund, Koukolík, Řapek, Brabec, Hrůza, Monhart, Holý.

