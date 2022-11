HC Warriors Kdyně – HC West Indian 2018 5:2

„Byl to krásný a rychlý zápas, hrálo se hodně do těla, ale čistě, všechno v rámci pravidel. První a třetí třetina byla celkem vyrovnaná, ale ve druhé části hry soupeř odskočil - rozhodl díky tomu, že dokázal proměnit svoje šance. I my jsme tam něco měli, ale nebyli jsme tolik přesní v zakončení. Celkově ale panuje spokojenost. S výsledkem, ale hlavně tím, že naše výkony od začátku sezony rostou nahoru," lebedil si po utkání hokejista Indiánů Luboš Gregor.