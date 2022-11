„Na soupeře jsme vlétli jako blázni, byli jsme hrozně moc namotivovaní, chtěli jsme vyhrát. Myslím si, že rozhodl úvod zápasu. Rychle jsme vedli o dvě branky, a i když soupeř snížil, do konce první třetiny jsme dali třetí gól. Troufnu si říct, že jsme Dynamo svou aktivitou zaskočili. Vítězství si i proto moc vážíme, máme z něj radost," rozplýval se kapitán hokejistů Kdyně David Dvořák.

Třetiny: 1:3, 0:0, 0:2. Branky a nahrávky: 7. Hejduk (Voráček) – 1. P. Voldán (Hána), 4. Steinbrucker, 13. P. Voldán (Hána), 38. P. Voldán (Hána), 43. Dvořák (P. Voldán). Rozhodčí: Lukeš, Uldrych. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 3. Hala: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Hejduk, Cingroš, Vísner, Tochor, Halas, Rajšl, Beer, Bauer, Kouba, Voráček. Sestava HC Warriors Kdyně: Bartoš – Novák, P. Voldán, Dvořák, M. Voldán, Lagron, Hána, Steibrucker, Sloup, Iha.

Hned po půl minutě hry se nad rameno Chlada trefil kdyňský Pavel Voldán a brzká úvodní branka jeho tým nakopla. Pokus Matěje Voldána obrana Dynama ještě zblokovala, ale to Kdyni příliš vadit nemuselo, neboť ve 4. minutě přidal druhou branku Steinbrucker. Za Dynamo mohl odpovědět Bauer, ale jeho rána od modré byla zblokována. Na druhé straně mířil do náruče Chlada aktivní Dvořák. V 7. minutě se Dynamo dostalo do přečíslení, ve kterém Voráček našel přesným pasem Hejduka, jenž pokořil Bartoše a snížil na 1:2.

Domácí nás přehráli bojovností a pohybem, zlobil si hokejový trenér Straka

Záhy mohl reagovat Matěj Voldán, ale jeho střelu na bližší tyč si Chlad v kleci Dynama pohlídal. Na druhé straně obrana zblokoval pokus Hejduka, který se hnal za vyrovnáním. V 9. minutě se dostal do úniku Sloup, ale jeho zakončení skončilo na vyrážečce Chlada. O dvě minuty později si do střelecké pozice najel Cingroš, ale svou střelou minul Bartošovu klec. Poté zapomněla obrana Dynama před brankou na Pavla Voldána, který nedal Chladovi šanci a navýšil náskok.

Na začátku druhé periody provětral lapačku Chlada Hána. Na druhé straně nadělala Bartošovi značné problémy Cingrošova střela. V 21. minutě projel až před Bartoše dobře bruslící Kouba, ale kotouč za jeho záda nedostal.

Ve 26. minutě předvedl mrštnou lapačku Chlad, který tak sebral Kdyni další gólovou radost. O minutu později našel Voráček Rajšla, který si najel do výhodnější pozice, ale nedokázal zamířit přesně. Před druhou přestávkou se do úniku dostal ještě Matěj Voldán, ale při zakončení byl vyrušen dojíždějícím bránícím hráčem, takže se skóre už neměnilo.

Hned z kraje posledního dějství skončila Voldánova střela na masce Chlada a o minutu později orazítkoval tyčku jeho svatyně Pavel Voldán. Následně Kdyně nedokázala využít početní výhodu. V 35. minutě to zkusil neúspěšně Tochor.

Chvíli na to mohly na led létat čepice, když Pavel Voldán dokonal hattrick. Ve čtyřicáté první minutě přišla velká chvíle Chlada, který se fantasticky přesunul proti zakončení Pavla Voldána, hrdiny střetnutí. Chvíli na to oslnilo fair-play gesto, když Ladislav Rajšl odvolal trest pro svého soupeře. O dvě minuty později dal výsledku konečnou podobu kapitán Kdyně David Dvořák.

HC West Indian 2018 – HC Čápi 6:0

„Určitě rozhodla první třetina, ve které jsme dali čtyři díky a konečně zvítězili. Doufejme, že nás tato výhra nakopne do dalších zápasů, třeba už o víkendu proti Kdyni," přeje si hokejista Indiánů Luboš Gregor a doplnil.: „I když výsledek vypadá jednoznačně, tak snadné to nebylo. Soupeř nám nedal nic zadarmo, jezdil, bojoval. I proto je pro nás vítězství nesmírně cenné a pro soupeře je konečný výsledek možná až příliš krutý."

Třetiny: 4:0, 0:0, 2:0. Branky a nahrávky: 5. Kopelent (Koutník), 11. Prexl (Gregor), 12. Gregor (Sedláček), 13. Prexl (Gazdík), 33. Kopelent, 40. Sedláček (Koutník). Rozhodčí: Schmiedt, Brtník. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 16. Sestava HC West Indian 2018: Válek – Koutník, Thurnwald, Rajtmajer, Prexl, Gregor, Sedláček, Voráček, Kopelent, Vlach, Gazdík, Beneš, Löffelman, Zýbek. Sestava HC Čápi: Knedlík – Peksa, Uhlík, Muchna, Jandík, Farný, Karásek, Bauer, Hejduk, Rajal.

Už v úvodní minutě vyprášil Knedlíkův beton Gregor. Na druhé straně to od mantinelu zkusil Uhlík, ale Válek byl pozorný. V páté minutě se poprvé na klatovském zimním stadionu měnilo skóre, když Knedlíkovi propadlo do branky nahození Kopelenta. Poté to z mezikruží zkusil Jandík, ale branku trestuhodně přestřelil. Na druhé straně z otočky vypálil Vlach, ale orazítkoval pouze břevno Knedlíkovy klece. V poslední pasáži úvodní periody prostřelil Knedlíka Prexl, Indiáni vedli o dvě branky a první vítězství mělo o poznání reálnější obrysy.

Zvlášť, když se o minutu později na brankovišti prosadil Gregor a Indiánům bylo ještě veseleji. Jenomže to v úvodní třetině nebylo z jejich strany všechno. Za další minutu Indiáni znovu slavili, když Knedlík neudržel střelu Gazdíka a Prexl už neměl problém uklidit touš do branky. I nadále byli Indiáni při chuti, ale své vysoké vedení do přestávky už nenavýšili.

Z kraje prostředního dějství se před Válka prodral Bauer, ale jeho zakončení skončilo na betonu strážce indiánské svatyně. O minutu později se do úniku dostal Hejduk, ale ve finální fázi mu kotouč sjel z čepele. Na druhé straně si Knedlík poradil s nesmělým a ambiciozním pokusem Voráčka.

V 21. minutě pálil z hranice pravého kruhu Rajal, jenomže Válek jeho pokus vyrazil do rohu kluziště. Za okamžik dostal nabito mezi kruhy Peksa, avšak jeho projektil letěl vysoko nad branku Válka. Následně se sám před gólmanem Čápů Knedlíkem ocitl aktivní Luboš Gregor, ale svůj druhý gól této konfrontace nepřidal. V závěru třetiny orazítkoval břevno Válkovy klece Farný.

Ve 33. minutě se nad rameno Knedlíka trefil Kopelent a zvýšil na 5:0. Následně se neujaly pokusy Koutníka a Sedláčka, které uhasil Knedlík. Pět minut před koncem lovil Knedlík další gumu z klece, tentokráte jej pokořil Sedláček.

Na druhé straně zahrozil Muchna, ale jeho pokus nenadělal Válkovi problémy. Pak našel Gregor volného Sedláčka, ale ten přesouvajícího se Knedlíka nepřekonal. Poslední střelu zápasu si připsal Hejduk, ale Válek ji chytil a mohl se radovat nejen z prvních bodů sezony, ale také z čistého konta.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

Klatovy přivezly z Plzně tři body. Radost ze skalpu Hurikánů kalí vážné zranění