O uplynulém víkendu odstartovala druhá čtvrtina 2. ročníku Klatovské hokejové ligy. V sobotu sestřelila Kdyně tým HC Čápi jedenácti zásahy, když o svém triumfu rozhodla sedmi trefami ve druhé třetině. O den později pak Malá Víska B coby nováček soutěže porazila soupeře z týmu AHC Dynamo 6:3. V tomto případě byl klíčem k úspěchu začátek utkání.

Lední hokej, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

HC Warriors Kdyně – HC Čápi 11:4

„První čtvrtina soutěže se nám nepovedla, zejména po střelecké stránce. Takže jsme si s klukama v kabině sedli, něco si řekli, že takhle to dál nejde, a že se musíme rychle zlepšit. A proti Čápům to bylo vidět. Doufáme, že jsme to tímto zápasem zlomili, a teď to bude z naší strany jen lepší a lepší. Těšíme se na další zápasy proti Malé Vísce a Gladiátorům," řekl hokejista Kdyně David Dvořák.

Třetiny: 2:1, 7:2, 2:1. Branky a nahrávky: 7. Baumgartner (Steinbrücker), 14. Hána (Vísner), 17. Vísner (Válek), 20. Hána (Sloup, Baumgartner), 22. Fišer (Dvořák, Škarda), 23. Dvořák (Novák), 23. Novák (Baumgartner), 26. Sloup (Dvořák), 30. Dvořák, 36. Sloup (Dvořák), 40. Baumgartner – 1. Vopalecký, 19. Peksa (Bauer, Jindra), 24. Peksa (Vopalecký, Jindra), 35. Peksa. Rozhodčí: Rubáš, Uldrych. Vyloučení: 4:3. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 36:17. Diváci: 12. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC Warriors Kdyně: Válek – Hána, Dvořák, Steinbrücker, Škarda, Baumgartner, Vísner, Novák, Šach, Sloup, Fišer. Sestava HC Čápi: Homolka – Peksa, Jindra, Vopalecký, Bauer, Uhlík, Moravčík, Karásek, Plánička.

Než se všichni stačili rozkoukat, tak se už v šesté vteřině prosadil hokejový Čáp Vopalecký, přičemž se jednalo o druhý nejrychlejší gól v historii Klatovské hokejové ligy. V sedmé minutě ovšem vyrovnal šikula Baumgartner a začínalo se od začátku. O sedm minut později navíc otočil vývoj zápasu Hána a spokojenější byli rázem hráči Warriors. Druhá třetina se proměnila v čapí horor. Nejprve se prosadil Vísner, za Čápi kontroval kanonýr Peksa.

Jenže Kdyně pak během necelých dvou a půl minut zasadila soupeří čtyři nemilosrdné údery a bylo hotovo. Odpovědět za Čápy dokázal opět Peksa, ale před pauzou se prosadil Dvořák a vypadalo to na pořádný debakl pro soupeře. Na začátku třetí třetiny dokonal hattrick Peksa, ale to bylo ze strany Čápů už definitivně vše. Za Kdyni se pak ještě prosadil Sloup i Baumgartner a utkání tak skončilo vysokou výhrou Kdyně poměrem 11:4.

Malá Víska B – AHC Dynamo 6:3

„Hrál se zápas v solidním hokejovém tempu. Nám bohužel nevyšla první třetina, ve které jsme brzy dvakrát inkasovali, a to nakonec rozhodlo. V kabině před druhou částí jsme si něco řekli a druhou třetinu vyhráli. Celkově se od druhé třetiny hrál už vyrovnaný hokej," uvedl hokejista poraženého Dynama Rostislav Hejduk, jehož tým se i přes prohru udržel na druhém místě.

Třetiny: 3:0, 2:3, 1:0. Branky a nahrávky: 2. Voráček (Smolík), 3. Bělík ml. (Novák), 15. Unzeitig (Kašpar), 25. Holík (Valvoda), 29. Bělík ml. (Kosohorský), 45. Voráček (Kašpar) – 23. Horák (Václavovic), 26. Ferus (Bauer), 30. Horák (Bauer, Hejduk). Rozhodčí: Rubáš, J. Brtník. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:1. Střely na branku: 35:18. Diváci: 9. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava Malé Vísky B: Brtník – Bělík ml., Bělík st., Holík, Smolík, Kosohorský, Voráček, Kašpar, Unzeitig, Novák, Valvoda. Sestava AHC Dynamo: Chlad – Janouškovec, Horák, Ferus, Hejduk, Honzík, Rajšl, Bauer, Václavovic, Mach, Koutník.

Malé Vísce vyšel brilantně vstup do zápasu, když už na začátku třetí minuty vedla po brankách Voráčka a Bělíka mladšího o dvě branky. Dynamo bylo zaskočené, nelze mu upřít snaha, ale nebylo to ono. V závěru prvního dějství se trefil ještě Unzeitig a Víska vedla 3:0. Ve druhé třetině se parádně v oslabení trefil Horák, jenomže na jeho branku odpověděl střelec Malé Vísky Holík.

Po návratu z trestné lavice se prosadil Ferus a dal Dynamu naději. Na konci druhého dějství se na straně Vísky prosadil Bělík mladší, na druhé straně pak přesilovku využil Horák. Před závěrečnou třetinou byl tedy stav utkání 5:3 pro Maloveské. Třetí třetina příliš šancí nenabídla. Když už nějaké šance přišly, gólmani byli bezchybní. Trefil se pouze v závěru zápasu maloveský Voráček, jenž dal razítko na cenný triumf svého týmu.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

