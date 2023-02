Chleba se lámal ve druhé třetině, říkal Straka po prohraném souboji v Chebu

Třetiny: 0:3, 0:2, 0:0. Branky a nahrávky: 5. V. Rada (Novák), 10. Sloup (Novák), 13. Iha (Sloup), 21. Hána (Novák), 22. Hána (Iha). Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 2:2. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 7. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Žák – Hejduk, Horák, Bohuslav, Fait, Smolík, O. Rada, Rajšl, Janouškovec, Beer, Halas. Sestava HC Warriors Kdyně: Sazama – Novák, Dvořák, Škarda, Haas, Mazanec, Iha, V. Rada, Kříž, Steinbrücker, Hána, Sloup.

Ve druhé minutě pálil kdyňský Dvořák, ale trefil jen náruč debutujícího Žáka. Na druhé straně ledového kluziště hledal Hejduk před brankou Halase, ale ten se k puku nedostal. V páté minutě dostala Kdyně možnost přesilovky, tu dokázala bleskově využít zásluhou přesně střílejícího Rady. O chvíli později se ke střele dostal dobře hrající Rajšl, ale jeho pokus se otřel o boční síť Sazamovy branky. V 10. minutě obrana Dynama zapomněla pokrýt Sloupa, a ten toho dokonale využil, když se trefil nad vyrážečku Žáka.

Hokejisté Warriors se mohli dostat záhy do třígólového trháku, ale Žák uhasil předchozí chybu spoluhráčů parádním zákrokem. Ve 13. minutě byl ale gólman Dynama krátký na pokus Ihy, jenž využil pobídky Sloupa - 0:3. Ve čtvrté minutě druhé třetiny přišla nepochopitelná chyba Dynama, díky které se Kdyně dostala do přečíslení tři na jednoho, ale zakončila ho nepřesnou střelou Škardy. Ještě předtím soupeř nezužitkoval početní výhodu. Pak našel Horák spoluhráče Hejduka, ale jeho projektil skvělý gólman Sazama schoval ve své zbroji.

Následující minuta přinesla změnu skóre. Aktivní kapitán Warriors Novák posunul kotouč na rozjetého Hánu, který už neměl problém pokořit ležícího Žáka. Ve dvaadvacáté minutě se prosadil opět Hána, Žák byl znovu bez šance. Pátá právě odbila. Ve zbytku utkání se i přes několik slibných pokusů už skóre neměnilo, a tak hokejisté Warriors Kdyně porazili Dynama jednoznačně 5:0.

HC West Indian 2018 – HC Čápi 4:8

„Myslím si, že jsme měli převahu po celou dobu zápasu. Trpělive jsme čekali na svoje příležitosti a dali docela hodně gólů. Utkání ale bylo do třetí třetiny naprosto otevřené, protože jsme zároveň udělali také několik chyb v obraně, které soupeře dokázal potrestat. Výhru jsme si ale podle mého názoru určitě zasloužili," nechal se slyšet hokejista Čápů Václav ´Ovečka´ Jindra.

Třetiny: 2:3, 1:2, 1:3. Branky a nahrávky: 5. Thurnwald (Rajal), 15. Vlach (Voráček), 20. Thurnwald (Mautner), 45. Thurnwald (Koutník) – 1. Moravčík (Vopalecký), 3. Jindra (Peksa, Karásek), 10. Jindra (Kolář), 17. Jandík (Farný), 29. Kolář (Vopalecký, Peksa), 32. Vopalecký (Kolář), 42. Peksa (Harmady), 43. Jandík (Peksa). Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 1:3. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 23. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava HC West Indian 2018: Válek – Voráček, Čížek, Rajal, Koutník, Ferus, Mautner, Vlach, Zýbek, Thurnwald, Hrdina. Sestava HC Čápi: Homolka – Uhlík, Harmady, Mazanec, Moravčík, Bauer, Jandík, Peksa, Jindra, Farný, Vopalecký, Kolář, Karásek.

Už po půl minutě hry orazítkoval břevno Válkovy klece Vopalecký, ale to HC Čápi nemuselo mrzet. Za okamžik totiž betony brankáře Válka procedil zkušený mazák Moravčík. Ve třetí minutě se prosadil Jindra a potvrdil tak dobrý vstup Čápů do zápasu - 0:2. Poté to od modré čáry zkusil Mauner, ale jeho smělý pokus škrtl o konstrukci Homolkovy branky. Nedlouho na to přišla krásná akce Indiánů, Rajal posunul kotouč na Thurnwalda a ten nedal Homolkovi šanci.

Tentýž hráč mohl v osmé minutě vyrovnat, ale kotouč mezi Homolkovy betony nepropasíroval. V desáté minutě se pak nad lapačku Válka trefil Jindra a Čápi vedli o dvě branky. Těsně před pauzou pak skóre korigoval Vlach - 2:3.

V úvodu druhého dějství Čápi využili zásluhou Jandíka přesilovou hru a opět si vzali zpátky dvougólové vedení. V osmnácté minutě si Válek poradil se střelou Peksy. Ve dvacáté minutě se za obranu Čápů dostal Thurnwald, proti kterému chytač Homolka sice vyjel, ale forvard s indiánem na hrudi se nenechal rozhodit a poslal kotouč do opuštěné sítě. Drama pokračovalo. Čápi mohli vzápětí bleskově odpovědět, ale jejich pokus skončil na tyčce Válkovy branky. Ve 29. minutě si najel Kolář do střelecké pozice, ovšem minul horní roh svatyně soupeře. O chvíli později se už Kolář mohl radovat - 3:5.

Ve druhé minutě třetí periody se ve zmatcích před gólmanem Indiánů Válkem nejrychleji zorientoval Vopalecký a poslal Čápi do tříbrankového trháku. O dvě minuty později se vyznamenal Válek, když předvedl fantastický zákrok proti Peksovi. Následně Indiáni nevyužili přesilovku.

V sedmatřicáté minutě mohl hattrick dokonat Václav Jindra, ale v pádu brankáře Homolku nepokořil. O dvě minuty později si Homolka poradil s pokusem Hrdiny. Tři minuty před závěrečným klaksonem se prosadil Peksa a dal tak svému týmu luxusní náskok. V následující minutě pálil dobře hrající Čížek, ale Homolka byl pozorný. Nedlouho na to se chytrou tečí prosadil Jandík. Poslední slovo si ale vzala Indiáni, když se prosadil Thurnwald a dokonal tak svůj hattrick. Ten ale znamenal pouze zmírnění porážky poměrem 4:8.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

