Klatovští hokejisté půjdou do středeční bitvy s týmem z hlavního města se šesti body ze šesté pozici osmičlenné skupiny, hosté jsou aktuálně s devíti body na třetí příčce. Dotáhnou Klatovy v tabulce jižní skupiny svého nejbližšího protivníka, nebo jim jedovaté kobří uštknutí uštědří fatální následky?

„Neplníme věci směrem dozadu a prakticky z každé akce dostaneme branku. Naopak vpředu si šance vytvoříme, ale nejsme schopní to tam nějakým způsobem dotlačit,“ krčil rameny klatovský útočník Josef Roubal, jenž sice střílí góly, ale v této disciplíně v týmu zkrátka nemá parťáka.

Hokejisty druholigových Klatov čeká ve středu večer další náročná zkouška. Západočeši hostí od 18 hodin v rámci 6. kola jižní skupiny pražskou Kobru a mají co napravovat. Poslední dvě utkání totiž prohráli. Před týdnem nestačili na Řisuty, se kterými doma padli těsně 3:4 a o víkendu ani na Písek, jemuž na jeho ledě podlehli 4:8.

