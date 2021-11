Tachov – Kaznějov 5:8

„Vstoupili jsme špatně do zápasu, kdy byl Tachov na tom v první třetině bruslařsky lépe a dostal se do vedení. O pauze jsme si k tomu v kabině něco řekli a nastartovali se první vstřelenou brankou. Pak jsme už byli lepší a utkání postupně otočili. Pomohlo nám, že máme přece jenom zkušenější kádr a také jsme měli o několik hráčů navíc,“ řekl k zápasu Michal Markov, generální manažer Kaznějova.



Na druhé straně bylo naopak cítit velké zklamání. Tachov ztratil prakticky vyhraný zápas. „V první třetině nám tam padlo snad všechno. Navíc ještě nebyly správně uznány tři branky bruslí. Asi jsme si pak mysleli, že se zápas vyhraje sám. Doteď nevím, co se přesně stalo, najednou to bylo 4:3. Pak bylo znát, že jsme měli strach o výsledek, v kabině jsme si něco řekli, ale přesto Kaznějov vyrovnal. Sice jsme se pak se štěstím dostali v přesilovce znovu do vedení, ale pak jsme přestali úplně hrát. Kaznějov rozhodně nehrál nic extra, prohráli jsme si to sami," bylo znát rozčarování ve slovech tachovského Jaroslava Hřebíka.



Třetiny: 4:0, 0:3, 1:5. Branky a nahrávky: 2. Jakubec, 6. Fidler (Bolonin), 7. Fidler (Balín, Čadek), 19. Jakubec (Chaljavin), 43. Gažík (Jakubec) – 24. Baďouček (Samek), 31. Ruprecht (Švarc), 35. Straka (Markov), 42. Potůček, 47. Hanzlíček (Samek), 50. Jankovský (Švarc), 55. Samek (Ruprecht), 60. Jankovský.

Sestava Kaznějova: Pekár – Štrunc, Baďouček, Jankovský, Ruprecht, Urbánek – Švarc, Dobrý, Markov, Mutinský, Straka, Hanzlíček, Komanec, Samek, Potůček.

Sestava Tachova: Hliboký - Šmejkal, Raba, Bolonin, Hřebík - Chaljavin, Gažík, Jakubec, Buben, Balín, Fidler, Čadek.

Klatovy B – Třemošná 2:3

„Začátek utkání byl pro nás velice těžký, než jsme se dostali do tempa. Díky našemu brankáři Štekrovi byl výsledek 0:0. Poté se hra vyrovnala a konečně jsme se dostávali i do střeleckých pozic. Naštěstí jsme vstřelili tři góly a výsledek si pohlídali do poslední minuty. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, s velkým nábojem, který se dá srovnat s vyšší soutěží,“ řekl obránce Třemošné Jakub Slavík.



Třetiny: 0:1, 1:2, 1:0. Branky a nahrávky: 36. Vizinger (Čuban. Vondryska), 44. Vizinger (Čuban, Vondryska) – 16. Mainer (Slavík, Dušek), 24. Mainer (Soukup), 40. Michel (Levora, Beran).

Sestava Třemošné: Štekr – Slavík, Smejkal, Šibra, Sedlák, Javornický, Soukup – Levora, Sedláček, Dušek, Beran, Šucha, Davídek, Sedláček, Polívka, Michel, Mainer.

Domažlice – Cheb B 9:0

„Cheb dorazil v omlazené sestavě a hrál přesně v 10 lidech. Věděli jsme tedy, že nebudeme mít velký odpor na cestě za vítězstvím. Beru to jako povinnou výhru a zápas ukázat se pro kluky, kteří nedostávájí tolik příležitostí. Škoda jen, že se nám nepodařilo se prosadit více, šance jsme na to rozhodně měli," zamrzelo Jakuba Faschingbauera, že nepadla desítka do chebské klece.



V sobotu přivítají Chodové na domácím ledě Třemošnou. „Čeká nás důležitý a hlavně těžký zápas. Rád bych pozval naše fanoušky, aby nás přišli podpořit proti Meteoru," dodal domažlický forvard.

Třetiny: 5:0, 1:0, 3:0. Branky a nahrávky: 2. Řehák, 5. Baxa (Polata, Faschingbauer), 6. Kohel (Blažek), 14. Polata (Baxa, Faschingbauer), 20. Faschingbauer (Baxa, Polata), 31. Polata (Faschingbauer, Baxa), 49. Baxa (Faschingbauer), 55. Baxa (Faschingbauer, Starý), 59. Faschingbauer (Baxa, Polata).

Sestava Domažlic: Květoň - Kulhánek, Špirk, M. Blažek, Starý, Šperl, Šíma - Š. Blažek, Mirovský, Švagr, Polata, Řehák, Baxa, Brož, Faschingbauer, Kohel.

Zbývající výsledek: Nejdek – Sokolov B 1:2 sn.

Následující program: sobota od 8.00: Klatovy B - Sokolov, 17.00: Nejdek - Tachov, 17.30: Kaznějov - Rokycany, 18.00: Mariánské Lázně - Cheb, 19.00: Domažlice - Třemošná.

