Fatální důsledky výpadku v závěrečné fázi hry to mělo také ve středečním utkání 26. kola jižní skupiny třetí nejvyšší domácí soutěže, kdy Západočeši doma nečekaně podlehli Písku 5:7, ačkoliv po dvou třetinách vedli 3:2.

Nezvládnuté přesilovky a fiasko ve třetí třetině. Klatovy nestačily na Písek

„Písek měl od začátku lepší pohyb a na jeho hráčích byla vidět větší chuť po vítězství. Vedli jsme 3:1, ale nechali si dát zbytečné branky v našich přesilovkách. Závěr jsme pak vůbec nezvládli. Každý hráč si musí sáhnout do svědomí, jestli na tom ledě vůbec chce vyhrát,“ nebral si servítky Ivan Vlček, asistent klatovského trenéra Michala Straky, jenž byl v pozápasovém rozhovoru pro klubový Instagram značně rozladěný.

Hokejisté Klatov (v bílém) nestačili na Písek.Zdroj: archiv IHC Králové Písek

Přísnější měřítko z klatovských hráčů tentokrát snesl snad jen David Michel, jenž byl díky dvěma trefám a celkovému výkonu vyhlášen nejlepším hráčem SHC Klatovy. „Písek byl nepříjemný. Lépe bruslil, dohrával osobní souboje. Po dvou třetinách jsme vedli 3:2, ale pak jsme si to sami pokazili. Podařilo se nám ještě vyrovnat na 5:5, ale v poslední minutě jsme dostali smolný gól, kdy jsme si nepohlídali jednoho z hostujících hráčů, který to dával do prázdné branky,“ litoval v klubovém videorozhovoru šestadvacetiletý útočník.

Silvestrovský turnaj se blíží aneb přijďte si konec roku zpestřit basketbalem

Teď jej a jeho a spoluhráče čeká týdenní pauza. Další bitvu sehraje pošumavský výběr 5. ledna od 18 hodin v Praze na Kobře. „V novém roce nás čekají těžké zápasy, které musíme zvládat. Chceme se udržet na čtvrtém místě a zahrát si play-off,“ má jasno David Michel.

Bude mač! Na Silvestra změří síly býválí i současní hráči klatovského fotbalu