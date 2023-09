Podívejte se v naší pravidelné páteční webové rubrice na to, kam o víkendu na Klatovsku (a nejen tam) vyrazit za sportem. V nabídce je (jako již obvykle) celá řada fotbalových zápasů, ale také basketbal, rugby, národní házená, florbal či nohejbal. Vyberete si a vyrazíte někam?

Klatovští hokejoví junioři (červené dresy), ilustrační snímek / archiv. | Foto: Petr Selichar

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.30: Klatovy – Jindřichův Hradec. Krajský přebor – sobota 16.30: Okula Nýrsko – Rapid Plzeň. I. A třída – sobota 16.30: Bolevec – Start Luby, neděle 16.30: Sušice – Staňkov. I. B třída, skupina B – sobota 10.30: Spálené Poříčí – Bolešiny, 16.00: Kovodružstvo Strážov – Měcholupy, 16.30: Svatobor Hrádek – Švihov, Pfeifer Chanovice – Horažďovice, Svéradice – Sokol Mochtín, Sokol Losiná – Klatovy B.

Okresní přebor – sobota 10.15: Chudenice – Dlouhá Ves, 16.30: Vrhaveč – Plánice, Malý Bor – Nýrsko B, Kolinec – Pačejov, neděle 15.00: Měčín – Nezamyslice, 16.00: Hradešice – Janovice, Luby B – Sušice B. III. třída – sobota 13.30: Kašperské Hory – Budětice, 16.30: Velké Hydčice – Bolešiny B, Železná Ruda – Veřechov, neděle 16.00: Měcholupy B – Hartmanice, 16.30: Mochtín B – Janovice B, Ježovy – Svéradice B, Svatobor Hrádek B – Milčice.

IV. třída, skupina A – sobota 16.30: Start Dešenice – Sokol Neznašovy, neděle 16.00: Spůle – Švihov B (hř. Pocinovice), Běšiny – Bezděkov, Kovodružstvo Strážov B – Sokol Vrhaveč B. IV. třída, skupina B – sobota 13.30: Hory Matky Boží – Sokol Zavlekov, Kvasetice – Sušice C, 16.30: Žihobce – Myslív, Nalžovské Hory – Hradešice B, neděle 15.00: Velhartice – Žichovice. Česká divize žen, skupina C – neděle 15.00: Klatovy – Mokré.

Česká divize dorostu do 19 let – sobota 10.00: Jindřichův Hradec – Klatovy. Česká divize dorostu do 17 let – sobota 12.15: Jindřichův Hradec – Klatovy. Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Horažďovice & Sv. Hrádek – Košutka Plzeň, Luby – Domažlice. Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Horažďovice & Sv. Hrádek – Košutka Plzeň, Luby – Domažlice. Krajská soutěž dorostu, skupina A – sobota 10.00: Svéradice & Chanovice – Kovodružstvo Strážov (hř. Svéradice), neděle 10.00: Nepomuk – Hradešice & Pačejov, Kolinec – Sušice, Nýrsko & Švihov – Klášter (hř. Švihov).

Česká divize žáků U15, skupina A – neděle 10.00: Klatovy – Horažďovice. Česká divize žáků U14, skupina A – neděle 12.00: Klatovy – Horažďovice. Česká divize žáků U13, skupina A – sobota 10.00: Luby – Vlašim, neděle 10.00: Klatovy – Strakonice. Česká divize žáků U12, skupina A – sobota 10.00: Luby – Vlašim, neděle 10.00: Klatovy – Strakonice.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Sušice – Stříbro & Bezdružice, Košutka Plzeň – Okula Nýrsko (33. ZŠ – UMT), neděle 10.00: Dobřany & Štěnovice – Luby (hř. Dobřany). Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Sušice – Stříbro & Bezdružice, Košutka Plzeň – Okula Nýrsko (33. ZŠ – UMT), neděle 12.00: Dobřany & Štěnovice – Start Luby.

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Bolešiny – Kovodružstvo Strážov, Švihov – Pačejov & Chanovice, Kolinec – Start Luby B, neděle 11.00: Chudenice & Koloveč – Horažďovice & Sv. Hrádek B. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Horažďovice – Strážov, 13.00: Chanovice & Kasejovice – Sušice B, neděle 10.00: Sv. Hrádek – Klatovy B & Mochtín, Luby B & Bolešiny – Švihov (hř. Bolešiny), 14.00: Žichovice – Bezděkov.

Lední hokej

Regionální liga juniorů – sobota 13.00: HC Klatovy – HC Berounští Medvědi. Krajská soutěž, skupina A – neděle 17.45: Start Luby – HC DTJ Klabava, 19.45: Sokol Malá Víska – Klaustimber (oba zápasy se hrají na zimní stadionu v Klatovech). Šumavská liga amatérského hokeje – neděle 10.45: HC El Barto – HC 2009 Nýrsko, 12.25: HC Poběžovice – HC Tomahawk, 14.15: HC Vícenice – HC Vizi Auto (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Klatovská hokejová liga - neděle 15.00: HC Warriors Kdyně - AHC Dynamo (zimní stadion Domažlice).

Florbal

Divize mužů, skupina B – neděle 18.00: Panthers Praha Boys U23 – Sport Club Klatovy (hraje se ve sportovní hale ZŠ Rudná u Prahy). Plzeňská liga mladších žáků – sobota 9.00: FbC Otavské Vydry – TJ Tlučná, 10.50: FbC Otavské Vydry – FBŠ Gorily Plzeň černí, 12.40: FBC Rokycany – FbC Otavské Vydry (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Tlučné).

Národní házená

Oblastní přebor národních házenkářů – neděle 8.45: Nýřany B – Vřeskovice. Oblastní přebor národních házenkářek – neděle 15.00: Chudenice – Dobřív.

Rugby

Pohár XV, nadstavbová část – neděle 14.00: Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice – Rugby Club Liberec & RK Petrovice B.

Basketbal

Celostátní liga juniorek U19 – sobota 18.00: BK Klatovy – HB Basket Praha B, neděle 11.00: BK Klatovy – BK Lvice Litoměřice. Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 14.00: BK Klatovy – Tygři Praha, neděle 9.00: BK Klatovy – BA Sparta Praha. Žákovská liga starších žákyň U15 – sobota 16.00: BK Klatovy – HB Basket Praha, neděle 13.00: BK Klatovy – USK Praha. Krajský přebor U13 – neděle 14.30: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy, 16.45: BK Klatovy – BK Mariánské Lázně (oba zápasy se hrají ve sportovní hala MSH Lokomotiva IV). Krajský přebor U11 – sobota 9.00 a 11.00: BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy chlapci, DbaK Blovice mix – BK Klatovy dívky.

Nohejbal

Nevim Cup 2023 – sobota 9.00: v sobotu proběhne v Tajanově u Klatov další ročník nohejbalového turnaje trojic s názvem Nevim Cup 2023. Ten už poosmé v historii pořádá Sportovní klub Nevim a jeho členové.



Hrát se bude na dvou tajanovských antukových kurtech na tři dopady podle pravidel Českého nohejbalového svazu (ČNS). Prezentace tříčlenných týmů je v 8.30 hodin, samotný turnaj začíná o půl hodiny později. Startovné za jedno družstvo činí 388 Kč. Více informací naleznete ZDE.

