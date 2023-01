VIDEO: Stříbro s cenou zlata a hrdý národ. Jiříček nejlepším obráncem šampionátu

„Upřímně vůbec nevím, proč se prodloužení finále mistrovství světa hraje tři na tři, ne pět na pět. To je ale asi otázka někam jinam. Takhle se může stát prostě všechno. Je to škoda. Druhého si nikdo nepamatuje, ale podle mě jsme toho dokázali dost, po dlouhé době přivezeme medaili. Na kluky jsem pyšný,“ procedil hokejista David Jiříček v rozhovoru pro hokejový web hokej.cz.

„Teď se to po zápase těžko hodnotí, bude to lepší na konci sezony, nebo když se na to koukneme potom, zpětně. Ale kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budeme druzí, tak bych to bral všemi deseti. Samozřejmě, prohrané prodloužení finále mistrovství světa bolí, ale musíme jít dál,“ pokračoval.

Hokejista David Jiříček (na archivním snímku).Zdroj: ČTK

Jiříček si pochvaloval partu, která v Halifaxu došla (překvapivě) až do finále a jako jediná na turnaji neprohrála v základní hrací době. Zároveň si ale stýská nad tím, že světový šampionát juniorů už kvůli věku v příštím roce nezažije.

„Jsem na tým opravdu pyšný a strašně mě mrzí, že už si s klukama takhle nezahraju, byl to můj poslední zápas v mládežnické reprezentaci. Pro mě bylo vždycky nejvíc, když jsem se s nimi mohl potkat a je to o to výjimečnější, když se znáte pět nebo šest let. Jsme super kamarádi a bylo to vidět i na ledě,“ doplnil devatenáctiletý borec pro renomovaný hokejový portál.

