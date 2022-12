Jsme moc rádi, že se nám utkání podařilo, liboval si asistent Energie Šik

Po čtyřech porážkách v řadě klesli na třinácté místo tabulky a vypadli z pozic zaručujících postup do osmifinále play-off. To se sice nezměnilo ani po středečním zápase 32. kola extraligy doma proti Litvínovu, ale výhra 3:0 jistě vlila hokejistům HC Energie Karlovy Vary novou krev do žil.

TIPSPORT extraliga, 32. kolo: HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA Litvínov 3:0. | Foto: Jakub Knap