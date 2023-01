Nikoliv náhodou.

Na šampionátu v kanadském Halifaxu si družina trenéra Radima Rulíka vedla skvěle. Nad očekávání. Už v základní skupině rozdávali Češi příděly a zadrhli se jen v souboji se Švédy, s nimiž padli v prodloužení. Ve čtvrtfinále si pak smlsli na Švýcarech a v boji o finále oplatili v dramatické bitvě porážku Švédům.

Teprve v závěru třetí třetiny Češi srovnali na 1:1 a před koncem prodloužení pak semifinálový thriller ukončil parádní ranou Jiří Kulich.

„Nádherný zápas. Kluci hrají moderní hokej a mají sebevědomí,“ rozplýval se nad výkonem české juniorky olympijský vítěz a mistr světa Martin Straka. „Skvělá obrana, útočníci taky, to vše podpořené výborným gólmanem. V semifinále předvedla dvacítka parádní výkon. Hezky se na to koukalo,“ uvedl generální manažer hokejové Škodovky.

Martin Straka.Zdroj: hcplzen.cz

Bývalý útočník, jeden z členů zlaté generace českého hokeje z přelomu tisíciletí, může být o to spokojenější, že úspěch dvacítky má výraznou plzeňskou stopu.

Bitvu o finále posunul v závěru třetí třetiny do prodloužení bombou od modré obránce David Jiříček, ale vidět byli i další hráči z klubové líhně. Ať už bek David Špaček nebo v útoku Marcel Marcel či Petr Hauser.

„Jířa (Jiříček) své ofenzivní vlohy ukazoval už v extralize, teď je využil v pravý čas a jeho gól v poslední minutě na 1:1 byl parádní. Fantazie. V úvodu šampionátu se mi zdál až moc hektickej, ale postupně se zklidnil. Dává to, jak má, když má zaútočit, tak to udělá,“ hodnotil Straka a ocenil i výkony dalších mládežníků. „Výbornej je i Špágr (Špaček). Hraje jednoduše, dokáže přitvrdit, ale umí i zaútočit. Daří se taky Mácovi (Marcel), ale to vlastně platí o všech klucích z mančaftu. Není tam nikdo, kdo by se jen vezl, tým je kompaktní,“ prohlásil šéf plzeňského klubu a nyní i člen trenérského štábu extraligového áčka.

A v čem podle zarputilého bojovníka oceňovaného i v zámořské NHL tkví mimořádný úspěch české dvacítky? Sešla se parta výjimečných hráčů?

„Určitě. Skvělý je gólman i obrana v moderním stylu, co hraje Kanada nebo Švédové. Když je možnost, tak zaútočí a vzadu za ně zaskočí útočníci. A naopak. Hrají kompaktně, pospolu,“ uvedl Straka. „Většina našich kluků je navíc velká, silná, což taky dřív nebylo pravidlem. Dodržují systém, který jim trenéři naordinovali, a to vše dohromady je cesta k úspěchu. Funguje to, jak má,“ podotkl.

A byl optimistou i před finálovým duelem s Kanadou (začíná v pátek v 0.30 SEČ). Věřil, že mladí Češi mohou dojít až na vrchol a po 22 letech být mistry světa.

„Ti kluci na to mají. Od začátku turnaje podávali stabilně vysoké výkony a teď to mohou zúročit ve finále. Držím jim palce,“ vzkázal Martin Straka.