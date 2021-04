Jedním z takových borců je i mladý obránce David Jiříček, talentovaný odchovanec klatovského hokeje. Sedmnáctiletý bek, který v letošní sezoně odehrál v dresu Plzně přes tři desítky zápasů a na přelomu roku se představil také na světovém šampionátu juniorů v kanadském Edmontonu, si tento týden střihl další porci tréninkových jednotek a dvou zápasů.

A to za reprezentační výběr České republiky do 18 let, jenž piluje formu na blížící se mistrovství světa v této věkové kategorii, které se uskuteční od 26. dubna do 6. května ve městech Frisco a Plano na předměstí Dallasu v americkém státě Texas.

V rámci přípravného kempu ve Vyškově se české naděje, které se na šampionátu v základní skupině utkají s Německem, Finskem, USA a Ruskem, dvakrát střetly se sousedy ze Slovenska. Čeští mladíci svého soka porazili 2:1 a 7:4 a David Jiříček si v těchto přípravných duelech připsal dva přesné zásahy a jednu asistenci.

„Dvě výhry se určitě počítají. Slováci jsou dost nepříjemný soupeř, hrají spolu celou sezonu. Hlavně v prvním zápase nás prověřili, tam nás ve třetí třetině dost zatlačili. Velký respekt k nim. Musíme jim poděkovat, že přijeli a mohli jsme s nimi odehrát dva zápasy,“ uvedl Jiříček pro hokejový portál hokej.cz.

Obránce zároveň ví, že i přes dvě výhry je pořád na čem pracovat. „Ještě na to máme měsíc, to je dlouhá doba,“ doplnil muž, který na šampionátu U18 - pokud se nestane nic nepředvídatelného - povede národní tým s kapitánským céčkem na dresu.