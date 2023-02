A právě to nemohl klatovský trenér Michal Straka vydýchat. Přitom do zápasu mohl jít jeho tým v klidu. Záchranu ve druhé lize si už zajistil. „Jenže hráči, ne tedy všichni, ale drtivá většina, do toho s Hronovem šli asi až moc v klidu," zlobil se Straka. „Nám už v uvozovkách o nic nešlo, ale mrzí mě, jak k tomu naši kluci přistoupili. Vždycky hrajeme o vítězství a mně přijde, že jim je úplně jedno, že prohrají," pálil kouč ostře do členů vlastního kádru.