„Zápas rozhodlo to, že domácí si šli za vítězstvím mnohem víc než my. My jsme na malém hřišti, které v Jablonci je, prostě nestíhali. Zejména v první třetině nás Jablonec zatlačil, vytvořil si tlak a dal vedoucí branku. Pouze díky Kristiánovi Kolářovi v bráně skončila první třetina jen 1:0," popisoval klatovský kouč Straka.

Na začátku druhé periody jeho tým zásluhou Aleše Matouška sice srovnal, ale to bylo (ke hříchu) ze strany klatovského mužstva všechno. „Pak jsme dostali druhou branku z přesilovky a záhy třetí. Nám se v závěru bohužel nepodařilo dát kontaktní gól a domácí si vítězství už v klidu pohlídali. Musím uznat, že naprosto zaslouženě," uvedl trenér Straka. „Jediným pozitivem je fakt, že to Cheb doma zvládl a poslal Hronov do baráže. Tím nám definitivně pomohl k záchraně soutěže," děkoval kouč SHC Klatovy na dálku hokejistům Chebu.

FOTO, VIDEO: Na severu to hokejistům nevyšlo, soutěž je ale zachráněna

A právě s chebským Stadionem se Klatovští utkají příště. A to již ve středu od 18 hodin na jeho ledě. Do zápasu už mohou jít uvolnění, soupeři mají navíc co vracet. Vždyť předchozí vzájemný zápas na otevřeném kluzišti ve Stříbře skončil výhrou Stadionu 5:0 (připomenout si tento zápas můžete v článku Deníku ZDE).

2. liga, skupina západ (nadstavba B, 11. kolo): HC Vlci Jablonec nad Nisou - SHC Klatovy (hokejisté v bílých dresech) 3:1.Zdroj: Josef Březina

„Zbývají tři kola do konce. Sice už můžeme jít do zápasu v klidu, ale přistoupíme k tomu jako ke každému jinému utkání, chceme ho vyhrát. Někteří hráči se však musí probudit a pořádně makat," uvědomuje si trenér Michal Straka a jako příklad dává některé situace ze sobotního souboje v Jablonci.

„Tam si domácí Špaček, kterému je snad 37 let, občas dělal, co chtěl. Není možné, aby v nasazení a rychlosti předčil naše mladé kluky. Ti si musí uvědomit, že takhle to nejde, že se musí víc snažit a musí rapidně přidat," ví Straka.

Sušická liga hokeje: Týnec a Otavstroj dýchají vedoucím Petrovicím na záda