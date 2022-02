Ztráta ale mohla být v uvozovkách pouze dvoubodová, kdyby svěřenci trenéra Michala Straky dotáhli ke třem bodům sobotní duel 40. kola proti Králům z Písku. V zápase sice brzy prohrávali 0:2, ale v průběhu třetí třetiny vedli už 6:3. Jako již po několikáté v této sezoně ale Klatovští vypnuli, nechali soupeře nadechnout a také vyrovnat. Co naplat, že v prodloužení o výhře Klatov rozhodl svým třetím gólem v zápase útočník Jiří Uhlík, dva body jsou prostě málo.

Další zkrat! Naděje hokejistů pomalu umírá, postup do play-off mizí v temné mlze

„Špatně jsme začali, prohrávali 0:2, ale následně jsme skóre otočili na 3:2. Pak jsme vedli 6:3, ale zase nás potkal zkrat, v této sezoně rozhodně ne první,“ litoval v rozhovoru pro klubový web asistent klatovského trenéra Ivan Vlček.

Ten opět neměl pro situaci, která na klatovském zimním stadionu ve třetí periodě sobotního večera nastala, pochopení. „Je to o přístupu a zodpovědnosti hráčů, jestli vůbec chtějí vyhrát,“ zlobil se.

Sám umí počítat a ví, že play-off ještě není ztracené, ale vzhledem k losu v závěrečných dvou kolech si uvědomuje, že to bude složité. „Ve hře jsme pořád, ale kolik bodů jsme letos ztratili díky své nezodpovědnosti a laxnímu přístupu je až neuvěřitelné. Stále máme šanci, ale hrajeme na Kobře a doma s vedoucím Táborem. Sám jsem zvědavý, jestli to zvládneme lépe,“ říkal Vlček.

Bez okamžitého přepnutí do módu maximální koncentrace a touhy po úspěchu to však nepůjde. „Hráči musí zlepšit osobní přístup, ukázat, že chtějí vyhrát, chtějí to dokázat. Ne, že dáme dva góly, a pak hned tři dostaneme,“ dodal rozladěně. Na ledě Kobry hrají Klatovští ve středu od 18 hodin, základní část zakončí v sobotu doma proti Táboru.

