Sám si moc dobře uvědomuje, že situace v tuhém boji o čtvrté místo, které jako poslední zaručuje postup do play-off, není ideální.

Hokejisté klatovského SHC (na archivním snímku hráči v bílých dresech) prohráli na ledě vedoucího Tábora těsně 1:2.Zdroj: IHC Králové Písek

Jeho družina na něj aktuálně ztrácí čtyři body, ale: čtvrtý Havlíčkův Brod má odehrané o dva zápasy více než Klatovy, pátý Cheb dokonce ještě o jeden navíc. Za klíčový duel, který by mohl být odrazovým můstkem k lepším výsledkům, Straka považuje pondělní zápas v Písku, kam Klatovští míří v rámci dohrávky 33. kola (18.00). „Je to důležité utkání. Musíme se na něj dobře připravit, protože speciálně na Písek se nám letos vůbec nedaří. Potřebujeme to urvat a přivézt tři body,“ uvědomuje si trenér Michal Straka.

Lídra pořádně trápili, ale domů se hokejisté vracejí s těsnou porážkou

Celkově Západočechy čeká nesmírně náročný týden. Hráli v sobotu, hrají v pondělí, poté ve středu, o víkendu, a pak zase v pondělí. Za týden lze urvat hned dvanáct bodů, ale také definitivně ztratit naději v honbě za vysněnou čtyřkou. To si však ve městě pod Černou věží zatím nepřipouštějí.

