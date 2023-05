Je sportovcem tělem i duší. Dlouhou dobu se věnoval Ice Cross Downhillu, ve kterém patřil k české špičce, a solidně si vedl i v celosvětovém měřítku. Netradiční sport v ledovém korytě plný rychlosti a adrenalinu Václava Kosnara z Klatov před dvěma lety ovšem přestal naplňovat.

Václav Kosnar jako rozhodčí v zápasech Chance ligy. | Foto: archiv klubů

„Trmácel jsem se na závody přes půlku světa kvůli desítkám vteřin strávených na ledě. Sportovní stránka Ice Crossu je úžasná, ale chybí mi v něm možnost dlouhodobě trénovat,“ říkal v květnu roku 2021 v rozhovoru pro Deník.

Václav Kosnar na startu závodu v Ice Cross Downhillu.Zdroj: Lisa-Marie Reiter, M. Kolesnikov a archiv V. Kosnara

Důvodem jeho konce bylo i to, že se chtěl více věnovat roli hokejového rozhodčího. „Přesně tak, nyní jsem přes sezonu minimálně třikrát týdně na zápase. Navíc jsem byl vybrán i do výběrového programu hlavních rozhodčích – Akademie Rozhodčích, kde je kladen daleko větší důraz na přípravu rozhodčích pomocí seminářů,“ líčí Václav Kosnar svoji hlavní náplň sportovního života v posledních dvou letech. Prozatím je držitelem nejvyšší národní licence rozhodčího (1. třída). „Ale tak nějak si říkám, že IIHF licence (licence Mezinárodní hokejové federace – pozn. autora), by byla také hezká,“ usmívá se.

A třeba k tomu všestranně nadaný chlapík nemá daleko. Vždyť letos si odbyl premiéru v Chance lize – druhé nejvyšší domácí soutěži. Na začátku ledna odpískal v Pelhřimově v roli hlavního rozhodčího utkání Jihlavy se Sokolovem. „Byl to poměrně pohodový zápas,“ ohlíží se za svou premiérou, a tak trochu pochválil i borce obou týmů, kteří mu svým hokejovým výkonem debut ulehčili.

Václav Kosnar jako rozhodčí v zápase Slavie Praha.Zdroj: archiv klubů

Kdy jste se dozvěděl, že budete poprvé řídit utkání druhé nejvyšší české soutěže a co vám proběhlo hlavou?

Bylo to zrovna cestou z jednoho zápasu. Poté, co jsem položil telefon, jsem se pořádně zaradoval na celé auto (úsměv). My rozhodčí musíme umět své emoce hodit stranou, ale tady jsem si je v soukromí užil, a pustil si s kolegy oblíbené písničky.

Kolik zápasů v Chance lize jste letos nakonec odřídil?

Pro letošní sezonu jsem skončil na čísle 9.

Jak vaše výkony hodnotili nadřízení a jaký pocit ze zápasů jste měl vy osobně?

Interně si vyhodnocujeme výkony. Současně je na většině utkání delegát v roli kouče a snaží se nám poradit. Každý zápas měl své. Našlo by se tam utkání, ze kterého jsem odjížděl s pocitem velmi dobře odvedené práce. Byly ovšem i zápasy, kde se daly určité situace řešit jinak a lépe.

Václav Kosnar (vpravo).Zdroj: archiv klubů

Máte za sebou plno zápasů v nižších soutěžích, ve kterých je tempo hry určitě pomalejší. Jaký byl největší rozdíl mezi řízením zápasů v krajských soutěžích, případně ve 2. lize a teď v Chance lize?

Pořád slýchám, že jsem kvalitní bruslař, takže s rychlostí pohybu problém nemám. Je zde ale mnohem větší tlak na správné vyhodnocování všech situací na ledě – i vzhledem k tomu, že se Chance liga píská ve čtyřech rozhodčích. Velký rozdíl je také v komunikaci s týmy, která je zde často na jiné úrovni než v nižších soutěžích.

V Chance lize jste odřídil zápasy, ve kterých hraje dost zkušených, leckde i extraligou ostřílených borců. Jaká je s nimi komunikace přímo na ledě? Dávají třeba najevo, že jsou něco víc?

Je určitě důležité vědět, se kterými hráči se na ledě při zápasech potkám, ale nemyslím si, že by to hráči dávali takto najevo.

Víte, kolik jste v životě bez ohledu na úroveň soutěží odřídil zápasů?

Někde by se to asi dalo najít, ale začal jsem si zapisovat jen profesionální soutěže a oficiální reprezentační zápasy, jako jsou třeba teď dva na uplynulém turnaji pěti zemí U17 (kategorie hokejistů do 17 let) v Plzni.

Václav Kosnar (uprostřed).Zdroj: archiv klubů

Věříte, že si někdy zapískáte extraligu? Je to vůbec váš cíl, nebo sen?

Když jsem se rozhodoval o ukončení kariéry Ice Cross Downhillu, tak jsem rozhodně na extraligu pomýšlel, a na tom se nic nezměnilo.

Jaké jsou vaše rozhodcovské plány směrem do budoucna?

Já si mohu naplánovat, že budu pískat finále NHL, ale realita se skládá ze spousty faktorů. Rozhodcovský sen mám, ale je důležité soustředit se na každý jednotlivý zápas, a určovat si postupné cíle. Pro uplynulou sezonu byl můj cíl odpískat utkání Chance ligy, a to se mi podařilo.