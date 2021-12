Jenže teď je tu nový den, nová výzva a nová šance vrátit se zpátky na vítěznou vlnu. Svěřenci trenéra Michala Straky hostí ve středu na domácím ledě pražskou Kobru, aktuálně druhý celek tabulky jižní skupiny druhé ligy. Duel s týmem z hlavního města začíná v rámci 20. kola v šest hodin večer.

Klatovští hokejisté (v bílém) vyzvou Kobru Praha.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Doufám, že se nám už uzdraví někteří hráči, kteří nám teď chyběli,“ narážel klatovský trenér Michal Straka (ve videorozhovoru pro klubový facebook) na fakt, že v předchozích zápasech včetně toho v Písku hrála jeho družina pouze na pět obránců a tři kompletní útočné pětky. A to se ještě zranil Josef Roubal.

„Uvidíme, jestli se nám vrátí Kuba Sysel, Matěj Kolda, Dominik Houdek a Jirka Beránek. Potřebujeme, aby se nám tito hráči uzdravili, a byli jsme silnější v jednotlivých pětkách,“ má jasno kouč hokejových Klatov, který předem neskládá zbraně. „Na zápas se dobře připravíme. Musíme věřit, že ve středu budeme hrát úplně jinak než v Písku a budeme lepším týmem,“ dodal.

Šanci na úspěch cítí i útočník Jiří Uhlík, jenž v sobotním duelu vsítil hattrick. „Musíme porážku hodit za hlavu, ale zároveň se z ní poučit. Musíme začít všichni makat, poctivě se vracet dozadu. Určitě máme na to Kobru porazit, teď jde jen o to, abychom na ledě plnili to, co máme,“ burcuje Uhlík svůj tým.

V posledním vzájemném utkání klatovští hokejisté pražskou Kobru venku porazili 4:2, ale předtím v domácí aréně dostali pořádně naloženo, když schytali debakl 3:9. Jak dopadne středeční bitva? Po osmé by mělo být jasno…

