V brance západočeského týmu dostal opět příležitost Dominik Frodl, jenž v neděli vynuloval posilující Pardubice a předtím ani jednou nekapituloval také v duelu s Karlovými Vary. Do sestavy souboru trenéra Ladislava Čiháka se po dlouhém zranění vrátil Pavel Musil a po „pauze“ na Spartě i obránce Vojtěch Budík. K dispozici byl rovněž i Petr Straka, jenž si odpykal disciplinární trest za faul na Tomáše Redlicha v nedávném západočeském derby.

Úvodní část bitvy dvou tabulkově vyrovnaných celků branku nenabídla, ačkoliv bylo k vidění hned šestadvacet střeleckých pokusů – po třinácti na obou stranách. Do vedení mohli jít ve 27. minutě Plzeňští, ale Luboš Rob, jenž zůstal zcela osamocený u levé tyče, zvedl kotouč až příliš vysoko a klec přesouvajícího se gólmana Krošelje trestuhodně přestřelil.

A tak přišel trest. V 31. minutě odčaroval kouzlo Frodla, které trvalo více než 155 minut, útočník Jan Stránský a přesně o minutu později navýšil náskok domácích Šťastný. A do kabin odcházeli hokejisté Mladé Boleslavi ještě veselejší. V čase 37:23 propálil puk za Frodla podruhé v zápase Stránský, jenž před devíti lety oblékal dres Škodovky.

V úvodu třetí třetiny se ale konečně prosadili také hosté. Přesilovku po faulu Bičevskise ze závěru druhé periody využil Jakub Pour, jenž si v sezoně připsal osmý zásah. O chvíli později to mohlo být už jen o jeden gól. Domácí však po střele Viktora Langa zachránila obětavost jednoho z bránících hráčů.

Plzeňským hokejistům nešla upřít snaha, ale domácí borci se na ledě prezentovali zodpovědným výkonem ve vlastním obranném pásmu. Navíc skvělý výkon předváděl třiatřicetiletý slovinský brankář ve službách Středočechů Gašper Krošelj.

Škodovka se ovšem i přesto nevzdala a čtyři minuty před koncem zariskovala, když z brankoviště odvolala Frodla a zkusila hru v šesti hráčích v poli. V čase 56:35 pak přežila svou vlastní smrt, když téměř jistý gól uzmul Mladoboleslavským Vojtěch Budík a minutu před koncem sama udeřila. Po přihrávce kapitána Gulaše se u levé tyče nadvakrát prosadil Jakub Pour, jenž vykřesal jiskřičku naděje. Čas ale pomáhal spíš domácím, kteří se nakonec i s trochou štěstí ubránili a zvítězili těsně 3:2.

„Herně to bylo podle mého názoru v pořádku. Myslím si, že jsme podali dobrý výkon, ale měli jsme jít v první třetině do vedení. Šance na to byly. Kdybychom nějakou příležitost proměnili, zápas by se asi vyvíjel jinak. Pak jsme dostali tři rychlé góly, a i když jsme se snažili s tím něco udělat, nestačilo to,“ uvedl po zápase asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík.

Indiáni po porážce klesli v tabulce extraligy na páté místo. Šanci na reparát však mají už v pátek, kdy od 16.30 hodin hostí Litvínov.

Mladá Boleslav – Škoda Plzeň 3:2

Třetiny: 0:0, 3:0, 0:2. Branky a nahrávky: 31. J. Stránský (Bernad, P. Kousal), 32. Šťastný (Flynn), 38. J. Stránský (J. Strnad) – 41. Pour (L. Kaňák, Rob), 59. Pour (Gulaš). Rozhodčí: Hradil, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Střely na branku: 33:35. Diváci: Hráno bez diváků.



Mladá Boleslav: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc, Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, Zbořil, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.



Škoda Plzeň: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, V. Lang, Jiříček, Kvasnička, Stříteský, Budík – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Eberle, Suchý, Pour – Straka, P. Musil, Rob – Michnáč, Přikryl, Dočekal.