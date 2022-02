Za prvé: Klatovští hokejisté neměli už žádnou šanci na postup do play-off, takže utkání s Táborem bylo pro ně letošní derniérou. Za druhé: hostující Kohouti byli před tímto duelem už jistým vítězem dlouhodobé fáze soutěže a ani případná porážka by na jejich postavení nemohla nic změnit. Z tohoto hlediska šly oba týmy do vzájemného zápasu uvolněně. Klatovští přesto chtěli vyhrát a zakončit nepříliš povedenou sezonu skalpem suverénního lídra, který letos nasbíral neuvěřitelných sto bodů. A to se Západočechům nakonec povedlo.