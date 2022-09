Mrzí hodně těsná porážka, navíc doma?

Jasně, že mrzí. Každá prohra štve.

Co jste prožíval, když puk zapadl do olomoucké klece?

Když celý zimák řval moje jméno, tak jsem měl husí kůži a táta (Zdeněk Sedlák st., někdejší útočník, který hrál rovněž v Plzni) za střídačkou slzy v očích Krásný moment.

Jak se situace před prvním gólem seběhla?

Všiml jsem si odraženého puku, tak jsem si ho vzal a jeli jsme následně dva na jednoho. Chtěl jsme přihrávat, ale puk se odrazil, naštěstí se mi vrátil na hokejku, tak jsem do něj plácl a byl z toho gól.

Ve třetí třetině jste měl znovu velkou šanci, ale Konráda jste už nepřekonal. Co chybělo?

Kousek. Puk mu trefil rameno, vršek vesty.

Nakonec jste zápas prohráli dvěma smolnými brankami. Druhá padla odrazem od brusle a té první zase předcházel nečekaný odraz od mantinelu.

První gól, něco takového jsem předtím nezažil a ani neviděl. Míra Svoboda vyjel pro puk za bránu a kotouč se od horního plexiskla odrazil zpátky do pole a přímo na hokejku soupeře. To byla fakt velká smůla.

Co bylo špatně, že prakticky celý zápas jste si nedokázali vytvořit souvislejší tlak?

Tím, že máme hodně nových kluků, mladých, tak jsme byli zpočátku až moc zatažení a asi i trošku ustrašení. Ale v průběhu zápasu se to zlepšovalo, hra si sedala a věřím, že v neděli (Plzeň hraje ve Vítkovicích), to bude zase lepší.

Zápasy s Olomoucí bývají vždy hodně urputné a zdá se, že to tak bude i v této sezoně.

Pro mě je to těžký hodnotit, vždyť to byl můj první extraligový zápas. Zeptejte se mě za třináct kol, až s nimi budeme hrát znovu.

Svoboda se činil, ale Plzeň přesto na úvod padla s Olomoucí