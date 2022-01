Před zápasem ještě přítomní uctili minutou ticha památku Jaroslava Zavorala, dlouholetého funkcionáře plzeňského klubu, který odešel do hokejového nebe.

Atraktivní duel celků z popředí tabulky, čtvrtého s druhým, pak začal ve svižném tempu. Nebezpečnější byla Plzeň. Do útočné třetiny projel Musil, přihrával zpátky, ale Schleissovi zakončení nevyšlo. O chvíli později Marcel z dorážky trefil jen tyčku hradecké branky.

V deváté minutě ale Čerešňák parádní křižnou přihrávkou rozjel přečíslení tři na dva a Schleiss, byť z nulového úhlu, poslal Plzeň do vedení.

Domácí si pak zahráli první přesilovku, dobře kombinovali, jenže Bulíř i Lang svými dělovkami znovu jen rozezněli tyčky hradecké branky. A v závěru třetiny Škodovka o těsné vedení přišla. Závar před plzeňskou brankou po Kindlově chybě v rozehrávce zúročil 14 sekund před pauzou Orsava. Gólman Svoboda se hodně zlobil.

Atraktivní hokej kořeněný góly pokračoval i ve druhé části. Domácí byli sice dál aktivnější, ale dopouštěli se i více chyb, které hráči Mountfieldu trestali.

V 26. minutě otočili hosté vývoj zápasu, když rychlou výměnu puku v přečíslení s Lamperem zakončil do odkryté branky Kevin Klíma.

Náskok mohli Hradečtí zvýšit v přesilovce, ale neuspěli a platilo: Nedáš, dostaneš. Plzeňský Mertl po návratu z trestné lavice nasadil k brejku, a ač osekáván Jerglem, si položil gólmana Lukeše a bylo znovu srovnáno.

Šance se pak střídaly na obou stranách, ale oba brankáři, Svoboda i na opačné straně Lukeš, své týmy drželi.

Škodovka si k brance nepomohla ani v početních výhodách. A když po polovině zápasu Thorell přece jen dostal puk do sítě, gól neplatil. Bulíř totiž kotouč předtím srazil ze vzduchu rukou. Navíc pak Indiáni zbytečně ztratili puk za vlastní brankou a nekrytý Jergl pohodlně vrátil hostům vedení.

Byť Plzeňští ještě přidali, tak vše bylo marné. Jako když útočící Schleiss před Lukešem přihrával na Musila, jenže ležící gólman vytáhl skvělý zákrok. V emotivním závěru Indiáni ještě riskli hru bez brankáře, srovnat však ani v šesti hráčích nedokázali a tři body tak putovaly na východ Čech.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Bylo to bojovné a rychlé utkání. My měli dobrou první třetinu, bohužel, fatální chybou v závěru jsme se připravili o vedení. Pak přišla další chyba před třetí brankou hostů, která se tak často nevidí. Soupeři jsme vlastně nabídli góly na podnosu. Byť jsme přesilovky nehráli špatně, gól jsme v nich nedali, to bylo dnes rozhodující. V třetí třetině jsme naráželi na dobře propracovanou defenzivu Hradce a až snad na jednu šanci jsme nenašli způsob, jak ji překonat.

Ladislav Čihák (Mountfield): „Viděli jsme rychlé utkání z obou stran. Plzeň je čtvrtá, my druzí. Bylo to vyrovnané. Chci vyzdvihnout kluky, kteří odbránili silné přesilovky Plzně, to nás udrželo ve hře. Kluci to zvládli, v závěru nás podržel hodně i Lukeš, který toho hodně pochytal. Jsme moc rádi, že jsme tady vyhráli, protože v Plzni se vyhrává opravdu těžko. Odčinili jsme porážku s Pardubicemi alespoň takhle.

ŠKODA PLZEŇ – MOUNTFIELD HK 2:3

Třetiny: 1:1, 1:2, 0:0. Branky a nahrávky: 9. Schleiss (Kodýtek, P. Musil), 28. Mertl (Kodýtek) – 20. Orsava (Gaspar), 26. Kevin Klíma (Lamper), 38. Jergl (Lev). Rozhodčí: Pešina, Svoboda – Axman, Kajínek. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Střely na branku: 28:31. Diváci: 1000.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Budík, V. Lang, J. Kindl, Kvasnička – Dzierkals, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, J. Dufek – P. Musil, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Mountfield: Š. Lukeš – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Šalda – Smoleňák, Lalancette, Lev – Oksanen, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Orsava – Lamper, Miškář, Kelly Klíma. Trenéři: T. Martinec, Čihák a P. Svoboda.