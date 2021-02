To, o čem se v poslední době velmi hlasitě spekulovalo, se bohužel v průběhu týdne stalo skutečností. Hokejová sezona amatérského charakteru byla kvůli špatné koronavirové situaci předčasně ukončena. Konec se tak dotkl také třetí nejvyšší domácí soutěže mužů, ve které Plzeňský kraj reprezentuje SHC Klatovy.

Hokejisté letos už dohráli. | Foto: Jindřich Schovanec

„Je to špatné, ale asi se to dalo čekat. Upřímně jsem doufal, že by se sezona mohla nějakým zkráceným, třeba dvoukolovým formátem dohrát, ale bohužel…,“ litoval trenér hokejových Klatov Michal Straka.