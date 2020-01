Jihočeši v zápase s mladým výběrem klatovského trenéra Straky toužili prodloužit sérii výher, která před středečním vzájemným soubojem čítala šest utkání v řadě. A začali dobře. V čase 6:05 našel Radoš spoluhráče Radka Seidla, který se objevil sám před brankářem Kolářem. Útočník Tábora, který se letos pyšní bilancí více než jednoho bodu na zápas, nezaváhal a tvrdou ránou otevřel skóre utkání.

Klatovští junáci ale domácí obranu zle trápili. Vynikali zejména rychlým bruslením, forčekováním a potřebným elánem, se kterým se jihočeský tým horko těžko vypořádával. A tak bylo o sedm minut později vyrovnáno. Nejproduktivnější hráč Klatov Josef Hasman využil zaváhání domácího obránce a se štěstím propasíroval puk do sítě – 1:1. Pro Hasmana se jednalo o osmadvacátou trefu a čtyřiačtyřicátý bod v probíhající sezoně.

Aktivita pošumavského výběru pokračovala a sladkou odměnou mu byla druhá branka. Tu měl na svědomí v 17. minutě David Roubal, jenž po tlaku propálil gólmana Kohoutů, jak se táborským hokejistům přezdívá, podruhé.

Ve druhé části domácí přece jen zvýšili tempo hry a v ofenzivě byli nebezpečnější. Kolář však odolával. Jedinou skulinku za jeho zády našel v 32. minutě Hajič, který se při hře čtyři na čtyři prosadil výstavní ránou pod horní tyč. Stav po druhé třetině byl vyrovnaný a třetí perioda slibovala téměř tisícovce domácích fanoušků dramatickou podívanou.

A taky, že byla. Týmy se střídaly v šancích, ale gólmani excelovali. V 57. minutě napálil klatovský Čejka tyč, ale to ho mrzet příliš nemuselo. Necelé dvě minuty před koncem totiž o vítězství hladových hostů rozhodl Matěj Kolda, další z borců nakukujících do A-týmu extraligové Škody Plzeň, který po přihrávce Matiáška vyřešil situaci na dva na jednoho tím nejlepším možným způsobem – 3:2.

Klatovy přežily bez úhony i poslední minutu, ve které byl vyloučen navrátilec Václav Krliš. Západočeši si tak do tabulky připsali důležité tři body a v tabulce se na táborské družstvo bodově dotáhli. Navíc díky zaváhání pražské Kobry na ledě Kolína poskočili na čtvrté místo. Tři body za druhou Příbram, která v souběžně hraném utkání deklasovala čínské Draky 14:1.

„Myslím, že si fanoušci přišli na své, k vidění byl kvalitní hokej. V první třetině jsme byli aktivnější my a zaslouženě vedli. Ve druhé třetině si ale soupeř vytvořil nápor, který korunoval vyrovnávací trefou. V závěrečné části to bylo dlouho velmi vyrovnané. Šance byly na obou stranách, vyhrát mohl kdokoliv. Nakonec jsme v závěru využili přečíslení dva na jednoho, vstřelili rozhodující branku a získali cenné tři body,“ hodnotil těsnou výhru v Táboře klatovský trenér Michal Straka.

Ten byl zároveň při problémech se sestavou rád i za trojici „nových“ hráčů, kteří v Táboře oblékli dres západočeského celku. Filip Přikryl letos odehrál dvacet zápasů v prvoligových Litoměřicích a šest bojů si střihl také v barvách plzeňské Škodovky. Ve středu se ale po boku Matiáška s Krlišem usídlil ve druhé klatovské formaci. „Je to mladý a šikovný kluk, jsme rádi, že nám pomohl. To samé se dá říct také o Václavu Krlišovi, které se z Ústí vrátil do známého prostředí,“ kvitoval klatovský trenér.

Třetí do party byl obránce Lukáš Kaňák. „Lukáš je klatovský odchovanec, který teď v Plzni neměl až tak velké herní vytížení. Proto teď za nás nastoupil,“ vysvětlil Straka.

Soutěž vede se ziskem 72 bodů Kolín, se kterým se klatovští bojovníci střetnou v sobotu v domácí aréně. Začíná se tradičně v 17.30 hodin. „Čeká nás znovu velmi těžké utkání. Kolín je lídrem naší skupiny. Ale letos jsme je ze čtyř pokusů třikrát porazili, takže víme, že nejsou neporazitelní. Uvidíme ale v sobotu na ledě,“ vyhlíží bitvu s vedoucím týmem tabulky Michal Straka, trenér SHC Klatovy.

HC Tábor – SHC Klatovy 2:3

Třetiny: 1:2, 1:0, 0:1. Branky a nahrávky: 7. Seidl (Radoš, Heřman), 32. Hajič (Heřman) – 14. Hasman, 17. D. Roubal (Hanzlík), 59. Kolda (Matiášek, Čejka). Rozhodčí: Marek – Roupec, Horký. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 35:36. Diváci: 961.

HC Tábor: Novák – Havran, Beran, Černý, Hajič, Skočovský, Radoš, Bouška – Šulek, Trummer, Bárta, Seidl, Matušík, Heřman, Březina, Zayml, Řepík, Prášek, Dančišin, Pejchal.

SHC Klatovy: Kolář – Slavík, Leština, Kaňák, Vajner, Sysel, Šiller – Čejka, D. Roubal, Krliš, Přikryl, Hanzlík, Reitspies, Matiášek, Hajšman, Hasman, Kolda.

Ostatní výsledky 32. kola: China Golden Dragon – HC Příbram 1:14, HC David Servis České Budějovice – IHC Králové Písek 2:1 po prodloužení, SC Kolín – HC Kobra Praha 4:3.

Následující program (33. kolo) - sobota 12.30: China Golden Dragon – HC Kobra Praha (zimní stadion Slaný), 17.00: HC Příbram – HC David Servis České Budějovice, 17.30: SHC Klatovy – SC Kolín, IHC Králové Písek – HC Tábor.