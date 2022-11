Už z kraje druhé minuty otevřel skóre Jonáš, když se trefil nad rameno Knedlíka. Půl minuty na to se prosadil Václavovic a už v této chvíli bylo jasné, jakým směrem se utkání bude ubírat. O minutu později sice zahrozil Bauer, ale na Kislinga v kleci Gladiátorů nevyzrál. Na druhé straně zakončil pohlednou kombinaci Janoušek a následně svůj únik neproměnil Václavovic. To ho však mrzet nemuselo, neboť o minutu později tečoval Němcovu střelu mimo dosah Knedlíka Janoušek. V deváté minutě vyprášil Kislingovy betony Jandík. Ve dvanácté minutě před prázdnou brankou promáchl Krásný, ale o chvíli později propadlo Knedlíkovi lehké nahození Václavovice. V závěru prvního dějství po Pláničkově pasu zakončoval Jandík, ale střela mu hrubě nevyšla.

Na začátku druhého dějství se prosadil Benda. V osmnácté minutě selhala mířidla Krásnému. Ve dvacáté minutě si sjel mezi kruhy Janoušek, ale Knedlík dokázal zasáhnout. Dvaatřicátá minuta přinesla ojedinělou, ale velkou šanci Čápů, avšak Mazanec nedokázal překonat jistého Kislinga. Na druhé straně se naopak důrazem prosadil Krásný. V 25. minutě se řítil na Kislinga Mazanec, ale nedokázal procpat kotouč mezi jeho betony. Za malý okamžik zužitkoval pas Václavovice Krásný, který nedal Knedlíkovi šanci. Třetí třetina se stala exibicí Gladiátorů. Postupně se prosadili Benda, Vladař, Němec, Jonáš, znovu Němec, Janoušek, třikrát Václavovic a jednou Krásný. Dva z deseti gólů Gladiátoři svému soupeři načepovali dokonce ve vlastním oslabení.

HC West Indian 2018 – AHC Dynamo 1:7

„Minule jsme s nimi vyhráli snad 15:0, ale tentokrát jsme počítali s tím, že to tak snadné nebude. No, a to se potvrdilo. Soupeř byl teď rozhodně bojovnější, disciplinovanější, v první třetině nám značně sekundoval," říkal hokejista Dynama Rostislav Hejduk. „Indiány musím pochválit, opravdu klobouk dolů za to, jak se posunuli. Na sto procent se zlepšili o dvě stě procent," usmíval se s tím a poznamenal, že utkání rozhodla ve prospěch jeho mužstvo lepší koncovka.

Třetiny: 0:2, 0:3, 1:2. Branky a nahrávky: 38. Gazdík (Zýbek) – 5. Sedláček (Tochor), 10. Hejduk (Vísner), 19. Sedláček (Rychtařík), 21. Beer (Bohuslav), 25. Tochor (Vísner), 34. Beer (Vísner), 36. Vísner. Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 0:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 11. HC West Indian 2018: Válek – Koutník, Rajtmajer, Prexl, Thurnwald, Voráček, Vlach, Gregor, Gazdík, Beneš, Zýbek. AHC Dynamo: Rada – JAnouškovec, Rychtařík, Sedláček, Bohuslav, Vísner, Hejduk, Tochor, Smolík, Beer.

Jako první zahrozili Indiáni, ale Vlachův pokus si Rada pohlídal. Neujala se ani střela Rajtmajera. Následně jel sám na Válka Sedláček, ale překonat ho nedokázal. Ve čtvrté minutě Indiáni zblokovali pokus Bohuslava. O minutu později si mezi kruhy sjel Sedláček a přesnou střelou nedal Válkovi šanci. V sedmé minutě si mezi kruhy sjel i Gregor, ale Rada byl tentokrát pozorný.

V 10. minutě našel Vísner zadovkou Hejduka, který na poprvé Válka nepokořil, ale z dorážky se už nemýlil. Na druhé straně pálili nepřesně Gregor s Voráčkem. Pak se neujal ani pokus Gladiátora Hejduka. Před koncem třetiny pálil z velmi dobré pozice Voráček, jenomže velmi nepřesně.

V 17. minutě zblokovala obrana Indiánů pokus Sedláčka, ale za dvě minuty se tentýž hráč dostal do úniku a zakončil jej jako zkušený mazák. Ve dvacáté minutě se nepovedenou ranou od modré prezentoval Beer, ale to ho nemuselo mrzet, neboť o pár vteřin později už se mohl radovat z branky. Třiadvacátá minuta přinesla nejprve zmatek před Radou, který ale ke změně skóre nevedl.

Neujal se ani pokus Rajtmajera od modré čáry. Následně se před Válka dostal Vísner, ale maskovaný muž podržel své parťáky. Na pokus Tochora z pětadvacáté minuty už byl Válek krátký. Následně si gólman Indiánů poradil s pokusy Bohuslava a Tochora. Před odchodem do kabin tečoval Smolíkovu střelu Rychtařík, ale i zde Válek zasáhl.

Ve 32. minutě si před Válka sjel Sedláček, ale trefil jen jeho beton. Na druhé straně to z kruhu zkusil Voráček, ale vedl si stejně jako jeho protihráč před malou chvílí. O dvě minuty později se svým druhým gólem prezentoval Beer. V pětatřicáté minutě z jasné pozice přestřelil branku Sedláček. O půl minuty později předvedl akci hodnou nominace do zlaté helmy Vísner, který projel kluzištěm jako nůž máslem a mazácky pokořil Válka v brance Indiánů. O dvě minuty později se na brankovišti prosadil Gazdík a kosmetický upravil skóre.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

