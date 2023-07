Hokejový klub HC Stadion Cheb ohlásil minulý týden výraznou posilu. Po problémech v Klatovech a nepřihlášení druhé ligy přichází z města pod Černou věží dvaadvacetiletý brankář Kristián Kolář.

Gólman Kristián Kolář se stěhuje do Chebu. | Foto: Jindřich Schovanec

„Poté, co Klatovy skončily ve druhé lize, jsem chvíli vyčkával a přemýšlel, co by mi dávalo smysl. Potom se ozval Cheb a dohoda byla celkem rychlá. Určitě o tom rozhodlo to, že v klubu jsou ambice. Jednání probíhala super a také je to pro mě v dojezdové vzdálenosti z Plzně, kde bydlím,“ uvedl Kristián Kolář pro klubové sociální sítě chebského Stadionu. „A co očekávám? To se asi úplně říct nedá, ale určitě doufám, že se týmu bude dařit, na ledě nám to půjde a poženou nás fanoušci, kteří v Chebu byli vždycky dost slyšet,“ přeje si mladý gólman s dvěma starty v Tipsport extralize v dresu Škody Plzeň.

Konec 2. hokejové ligy v Klatovech? Chybí peníze v rozpočtu, klub nemá hráče