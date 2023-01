Ve čtvrtfinále turnaje je čeká v pondělí od 19.30 SEČ čtvrtý tým ze druhé skupiny, a sice Švýcarsko. Do utkání půjdou v roli favorita Češi, které vede jako hlavní trenér ostřílený stratég Radim Rulík, nicméně Švýcaři budou chtít jistě zopakovat výsledek z nedávného přípravného střetnutí, ve kterém český výběr mladíků porazili před Štědrým dnem 4:2.

David Jiříček na MSJ 2023

Odchovanec klatovského hokeje na turnaji odehrál všechny čtyři zápasy skupinové fáze s bilancí čtyř kanadských bodů za jeden gól (proti Švédsku) a tři asistence. V celkovém hodnocení produktivity patří devatenáctiletému obránci dělená (s Kanaďanem Brandtem Clarkem) čtyřiadvacátá příčka.

Zdroj: Česká hokejová reprezentace

MSJ 2023: Česko - Německo 8:1

Třetiny: 2:0, 3:1, 3:0. Branky a nahrávky: 5. Špaček (Svozil, Chmelař), 18. Szturc (Brabenec), 30. Chmelař (Brabenec, Moravec), 37. Ryšavý (Szturc, Menšík), 38. Hauser (Špaček, Marcel), 45. Chmelař (Szturc, Brabenec), 46. Kos (Ryšavý, Sapoušek), 58. Ticháček (Ryšavý, Kos) – 33. Oswald (Sinn, Bettahar). Rozhodčí: Magnusson (Švédsko), Schlittenhardt (USA) – Konc (Slovensko), Oliver (Kanada). Vyloučení: 4:2. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 54:19. Vyhraná vhazování: 40:27. Diváci: 8 454. Hala: Scotiabank Centre (Halifax, Kanada). Nejlepší hráči: Jaroslav Chmelař – Veit Oswald. Sestava Česka: Suchánek – Jiříček, Ticháček, Špaček, Svozil, Moravec, Hamara, Čech – Sapoušek, Šapovaliv, Kulich – Chmelař, Brabenec, Szturc – Ryšavý, Menšík, Kos – Hauser, Marcel, Měchura – Šalé. Trenér: Rulík. Sestava Německa: Quapp (od 29. Wolf) – Elten, Klein, Bettahar, Sinn, van der Linde, Waser, Bidoul – Rossmy, Lutz, Hördler – Krening, Oswald, Kechter – N. Heigl, Bader, T. Heigl – Cimmerman, Hauf. Trenér: Abstreiter.



Čeští hokejisté do 20 let porazili na MS juniorů Německo 8:1.Zdroj: Česká hokejová reprezentace



Čtvrtfinálový program MS juniorů 2023 v Kanadě - pondělí 2. ledna 17.00 SEČ: Finsko - Švédsko, 19.30 SEČ: Česko - Švýcarsko, 22.00 SEČ: USA - Německo, úterý 3. ledna 00.30 SEČ: Kanada - Slovensko.

