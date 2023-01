Úvod utkání přinesl hodně emocí, zejména těch negativních. Plzeňský bek Baránek dostal za úder do oblasti hlavy a krku trest na pět minut (plus osobní „desítku“) a Olomouc se záhy díky vylepšené přesilovce po vyloučení Suchého, respektive zkušeného Tomáše Mertla, ujala kýženého vedení.

Na levé straně se k odraženému kotouči dostal Lukáš Nahodil, který propálil hostujícího gólmana Pavláta. Škoda se nemohla v první třetině dostat do tempa. Kohouti naopak byli při chuti a zasypali brankáře Plzně hned sedmnácti pokusy (Indiáni vypálili dvakrát). Do kabin se ovšem šlo jen za stavu 1:0.

HC Olomouc (červení) - HC Škoda Plzeň, ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Hokejistům Plzně vyšel vstup do druhé periody na jedničku. Tomáš Mertl objel branku soupeře a poslal puk před gólmana Branislava Konráda, kde kus černé gumy získal pohotový David Kvasnička, jenž propálil olomouckého brankáře – 1:1. Z vyrovnávací branky se ovšem družina trenéra Petra Kořínka neradovala dlouho, protože v polovině utkání vrátil Hanákům vedení svým první extraligovým gólem kariéry třiadvacetiletý Lukáš Mareš.

Zatímco v úvodní části hry měli jednoznačnou střeleckou převahu Olomoučtí, v prostřední třetině, byť jen o malinkatý kousíček, pálili častěji Indiáni (10:9 ve prospěch Plzně). Další gól v síti už ale diváci neviděli. Vstup do druhé třetiny vyšel lépe Škodovce, začátek třetí třetiny domácím borcům.

HC Olomouc (červení) - HC Škoda Plzeň, ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Už po jednatřiceti vteřinách zvýšil na 3:1 ve prospěch Mory pětatřicetiletý útočník Jan Knotek, který využil přesilovku po vyloučení obránce Lukáše Kaňáka, jenž putoval na trestnou lavici těsně před koncem druhé části hry.

Hosté se snažili najít rychlou odpověď, ale nepovedlo se, z následného protiútoku pak zakončil Silvester Kusko, avšak Dominik Pavlát dalším zákrokem svůj tým podržel. K brance nevedla ani pěkná souhra kapitána Schleisse s Tomášem Mertlem, kdy druhý jmenovaný bohužel pálil mimo tři tyče. Jiskřičku naděje pro Západočechy vykřesal v čase 56:32 Jakub Pour, jenž snížil na rozdíl jediné branky, ale Olomouc si vítězství již vzít nenechala.

Hlasy trenerů

Boris Žabka (HC Olomouc): „Po posledním zápase jsme potřebovali naskočit a zaměřit se na začátek utkání. První třetina měla v určitých chvílích parametry play off, ale myslím si, že s připraveností do soubojů jsme šli štěstí naproti. Rozhodli jsme v přesilovkách, ale zkomplikovali jsme si to v závěru. Musíme ale chlapce pochválit za bojovnost a obětavost. A samozřejmě děkujeme fanouškům za podporu.“

Petr Kořínek (HC Škoda Plzeň): „Těžko se hodnotí takové utkání. První třetinu jsme prohráli 0:1 a bylo tam moc oslabení. Přesto jsme inkasovali pouze jednou a bylo to stále otevřené. Poté jsme vyrovnali, ale bohužel následovalo další a další oslabení. My jsme poté měli také přesilovky, rozhodují speciální týmy. Pak už bylo těžké to na konci honit. Sice jsme snížili a měli i šanci, ale soupeř to pak zavřel a vyrovnat jsme již nestihli.“

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 3:2

Třetiny: 1:0, 1:1, 1:1. Branky a nahrávky: 7. Nahodil (Plášek, J. Káňa), 30. Mareš (Orsava), 41. Knotek (Nahodil, J. Káňa) – 23. Kvasnička (Mertl, Blomstrand), 57. Pour (Kodýtek). Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Hlavatý, Leder. Vyloučení: 10:11. Využití přesilových her: 2:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely na branku: 34:22. Diváci: 4019. HC Olomouc: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Švrček, Rutar – J. Káňa, Strapáč, Orsava – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek, Knotek, Bambula – Kunc, Kusko, Olesz. Trenér: Jan Tomajko. HC Škoda Plzeň: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Jiříček – Hrabík, Suchý, Pour – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Holešinský – Bitten, Malát, M. Lang. Trenér: Petr Kořínek.

