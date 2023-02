Luby měly raketový nástup do utkání. Už v čase 4:15 skóroval Hynek Pikhart, jenž stál na konci akce vedené přihrávajícím Pavlem Hůlou. Start se ovšem z vedení neradoval dlouho, neboť o necelé dvě minuty později prostřelil Radima Dědiče v kleci pohotový Jan Vondrák. To ovšem bylo ze strany hostů z Rapidu Plzeň na dlouhou dobu všechno. A byli to naopak domácí bruslaři s hokejkami, kteří rozpoutali pořádný gólový kolotoč. V 9. minutě vrátil Lubům vedení Jan Šefl a z malý okamžik upravil skóre na 3:1 Tomáš Mužík.