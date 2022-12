Luby přitom prožily vstup do zápasu jako z říše snů. Už ve druhé minutě poslal Start do vedení Petr Malát, jenž využil souhry Tomáše Mužíka s Janem Šeflem. O pět minut později si stejná trojice situaci zopakovala, ale s tím rozdílem, že kus černé gumy dostal za záda rokycanského gólmana Kökörčeného Jan Šefl.

A když pak v čase 10:46 zvyšoval na 3:0 Jakub Topinka, schylovalo se k debaklu. Jenomže hosté, kteří do Klatov přijeli pouze v jedenácti lidech včetně gólmana nesložili zbraně, naopak. Zásluhou trefy Miroslava Krále z 29. minutě snížili na rozdíl dvou branek a do třetí třetině vstupovali s tím, že nemají co ztratit.

Rokycany záhy zvýšily obrátky, naopak domácí se ze hřiště úplně vytratili. Ve 35. minutě vstřelil kontaktní branku Petr Zikmund a o dvě minuty později vyrovnal Hrůza. Hostující tým byl na koni a zásluhou branky Šimona Martináka šest minut před koncem otočil skóre ve svůj prospěch.

Hokejisté TJ START Luby (na archivním snímku hráči v černo-červených dresech) vedli s HC Rokycany už 3:0, ale nakonec museli přijmou porážku 3:5.Zdroj: Jan Škrle

Pojistku rokycanským dvěma bodům dal vteřinu před závěrečnou sirénou Miroslav Král - to už Luby hrály riskantní power-play bez brankáře.

Luby tak ztratily dobře rozehraný zápas a se ziskem pouhých čtyř bodů se krčí na devátém místě jedenáctičlenné tabulky. Horší je pouze tým Buldoci Stříbro (o skóre) a Zbiroh, který v letošním ročníku získal jediný bod. Soutěž naopak vede téměř neomylný Chotíkov před Saxanou a třetí Malou Vískou.

TJ START Luby - HC Rokycany 3:5

Třetiny: 3:0, 0:1, 0:4. Branky a nahrávky: 2. Malát (Mužík, Šefl), 7. Šefl (Mužík, Malát), 11. Topinka (Koranda, Koutník) - 29. Král (Koukolík, Hrůza), 35. Zikmund (Koukolík), 37. Hrůza (Král), 39. Martinák (Řapek), 45. Král. Rozhodčí: Mach - Schmiedt, Jiří Brtník. Vyloučení: 0:4. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 30. Hala: zimní stadion Klatovy.



Sestava TJ Start Luby: Lavička - Mach, Koutník, Valeček, Grosskopf, Hůla, H. Pikhart, Topinka, Malát, Šefl, Koranda, Fiala, Lorenc, Staněk, Mužík.

Sestava HC Rokycany: Kökörčený - Hefler, Koukolík, Vlček, Zikmund, Němeček, Řapek, Hrůza, Král, Martinák, Monhart.

