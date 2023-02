Neprůstřelnost hostujícího gólmana Nováka zlomil až ve 45. minutě agilní Kremláček, který donutil píseckého muže s maskou k parádnímu zákroku. Kotouč se ale od jeho vyrážečky odrazil do vzduchu a zaplul do sítě.

1/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 2/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 3/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 4/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 5/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 6/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 7/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 8/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 9/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 10/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 11/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 12/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 13/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 14/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 15/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 16/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 17/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 18/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 19/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 20/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 21/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 22/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 23/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 24/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 25/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 26/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 27/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 28/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 29/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 30/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 31/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 32/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 33/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 34/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 35/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 36/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 37/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 38/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 39/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 40/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 41/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 42/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 43/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 44/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 45/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 46/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 47/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 48/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 49/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 50/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 51/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 52/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 53/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 54/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 55/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 56/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 57/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 58/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 59/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 60/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 61/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek. 62/62 Zdroj: Jindřich Schovanec SHC Klatovy (červení), archivní snímek.

O čtyři minuty později bylo v táboře Klatovských ještě veseleji. Filip Kolář se zleva přiřítil rychlostí světla na brankáře Písku a tvrdou ránou švihem přidal druhou branku svého týmu. A když se v 50. minutě prosadil i kapitán Josef Roubal, který kus černé gumy dostal do sítě po dorážce vlastní střely, bylo o osudu utkání definitivně rozhodnuto. Pečeť na obálku se třemi klatovskými body pak vypálil pět minut před koncem Kvasnička, který v samostatném nájezdu zvolil elegantní rychlou kličku do forhendu a rozvlnil mřížku za zády píseckého chytače počtvrté. Klatovští hokejisté se ve středu přiblížili záchraně druhé ligy, a to díky vůbec prvnímu skalpu Jihočechů v letošní sezoně.

SHC Klatovy - IHC Králové Písek 4:0

Třetiny: 0:0, 0:0, 4:0. Branky a nahrávky: 45. Kremláček (Houfek, Matoušek), 49. Kolář (Beníšek, Pánek), 50. Roubal (Ženíšek, Kvasnička), 55. Kvasnička (Houfek, Walter). Rozhodčí: Zeliska – Hlinka, Tuháček. Vyloučení: 4:4. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 75. Nejlepší hráči: Filip Kolář - Yahor Hrakholski. SHC Klatovy: K. Kolář (K. Čech) – Šilhán, Houfek, Pánek, Vajner, Kovářík, Walter, Kremláček – Beránek, Ženíšek, Beníšek, D. Čech, F. Kolář, Matoušek, Roubal, Kvasnička, Kaiser, Prokop. Trenér: Michal Straka. IHC Králové Písek: Novák (Kříž) – Pavlát, Kurfürst, Dvořák, Radoš, Hanus, Turek – Cháb, Březina, Hrakholski, Macháček, Brož, Koupal, Matiášek, Volf, Novotný, Hollar, Chocholoušek, Pouzar. Trenér: Tomáš Matušík.

Luby bojovaly, ale okresní hokejové derby nakonec ovládla Malá Víska