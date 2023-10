„I přes lehčí změny v sestavě jsme do zápasu s Třemošnou vstoupili dobře a dostali jsme se brzy do vedení. Bohužel soupeř dokázal rychle srovnat výsledek a od té doby to byl hokej nahoru a dolů. V poslední třetině jsme ovšem za nepříznivého stavu zabrali a byli lepším týmem a dokázali srovnat na 5:5, ale konec zápasu vyšel lépe soupeři,“ posteskl si mladý hokejista Klatov Jan Brtník.