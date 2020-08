.I vzhledem k soutěžnímu rozdělení obou pondělních soupeřů byl favorit jasný – a tím byl sokolovský Baník trenéra Tomáše Hamary. Sokolov roli favorita potvrzoval a hned ve druhé minutě se díky zásahu Patrika Primuly dostal do vedení.

Domácí svůj náskok navýšili v první polovině prostřední periody, kdy se postupně prosadili Vracovský, Vrána a Konečný – 4:0. Klatovští hokejisté se ale nevzdali a ještě do konce sirény značící konec druhé třetiny snížili na rozdíl dvou branek. V 36. minutě se z gólu radoval Vít Reitspies a chvíli po něm také Martin Fořt – korigováno – 4:2!

Pokud Západočeši ve třetí třetině mysleli na obrat, spletli se. Sokolov přidal na pohybu, v nasazení a dokázal se prosadit také gólově. A nakonec doma zvítězil jednoznačně 7:2.

„První třetina byla celkem vyrovnaná. Mrzí mě tedy brzký gól, který jsme soupeři nabídli vlastní chybou, propadli jsme. Ve druhém třetině jsme začali faulovat a domácí toho využili, dali nám totiž tři branky z přesilových her. Pak ale začali faulovat i oni a my snížili na rozdíl dvou branek. Ve třetí třetině jsme brzy dostali pátý gól a Sokolov si to už v závěru pohlídal," zhodnotil utkání trenér Klatov Michal Straka, jemuž i přes prohru udělali radost mladíci.

Pavel Fořt ve své premiéře za klatovské áčko dokonce skóroval. „Mám z něj radost. Stejně jako třeba z mladého Morawetze. Kluci na trénincích makají, značně zesílili a nabrali kondici. Tyhle zápasy jsou pro ně novou zkušeností," dodal klatovský šéf lavičky.

HC Baník Sokolov - SHC Klatovy 7:2



Třetiny: 1:0, 3:2, 3:0. Hlavní rozhodčí: Zubzanda. Branky a nahrávky: 2. Prymula (Vrána), 23. Vracovský, 24. Vrána (Prymula, Kropáček), 28. Konečný (Pohl), 43. Čejka (Rubeš), 53. Klodner (Vrána), 57. Rubeš (Čejka) – 36. Reitspies (Houfek), 38. Fořt (Reitspies). Vyloučení: 4:7. Využití: 4:1. Diváci: 200.

HC Baník Sokolov: Kašpar (Cichoň) – Pohl, Zeman, Kadeřávek, Klodner, Zavřel, Rulík, Záruba – Vracovský, Kverka, Konečný – Kropáček, Vrána, Prymula – Fečo, Rubeš, Čejka – Hradecký, Berčík, Hafyjanyč. Trenér: Tomáš Hamara.

SHC Klatovy: Micka (Wild) – Houfek, Walter, Leština, Vajner, Kovařík, Lokajíček – Hasman, Roubal, Kolda – Morawetz, Procházka, Princl – Kolář, Reitspies, Fořt. Trenér: Michal Straka.