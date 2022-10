Nejspíš proto Západočeši nedosáhli na tři body, ačkoliv ještě v úvodu třetí části vedli po gólech Petra Zámorského a Tomáše Mertla 2:0. V druhé dvojnásobné přesilovce však Bulíř, v minulé sezoně ještě hráč Plzně, snížil a v závěru třetiny Tygři srovnali. I tak jsou dva body pro Škodu cenné. „Z Liberce je každý bod zlatý,“ konstatoval trenér Kořínek. „Vstoupili jsme do utkání velmi dobře a hráli jsme aktivně. Ve druhé třetině ale začala naše vyloučení. O přestávce jsme hráče nabádali, aby se toho vyvarovali, avšak to se nepovedlo, čímž jsme soupeře dostali na koně,“ připustil kouč.

Paráda! Probuzená Plzeň vyplenila Liberec

Hned v úvodu prodloužení ale výhru slavila Plzeň, když se znovu prosadil zkušený obránce Zámorský. Sjel si před libereckou branku, povedenou kličkou zkoupal gólmana Petra Kváču a svůj zápasový účet uzavřel na dvou gólech a asistenci.

Výrazný podíl na výhře měl rovněž gólman Miroslav Svoboda. Do plzeňské brány se vrátil po třech zápasech a důvěru splatil skvělými zákroky. Celkem čelil 37 ranám a většinu pochytal.

„V Liberci to bylo velice těžké utkání. My jsme ale hodně bruslili, blokovali střely a hráli to, co jsme chtěli,“ uvedl 25letý brankář.

Druhé vítězství v řadě naznačuje, že výměna na trenérských postech po druhém kole Škodovku probrala. „Změnila se spousta věcí a evidentně to začíná fungovat. Snad to tak bude i nadále,“ prohlásil Svoboda.

HOUDEK PYKÁ

V neděli se Indiáni utkají doma od 16.30 hodin s Kometou Brno. Ambiciózní tým z Moravy sice na úvod sezony rozdrtil Karlovy Vary, pak spíš výběr trenéra Martina Pešouta paběrkoval. A to v létě posílili Kometu mj. Dominik Furch, Jakub Flek nebo nově finský centr Tomi Sallinen. Až nyní v pátek celek z Brna sestřelil doma hradecký Mountfield 4:0, když o gólovou produkci se stará hlavně Luboš Horký. Proti Hradci přidal další dvě branky a celkem si v šesti zápasech připsal už sedm zásahů. Plzeň se musí v nedělním utkání obejít bez obránce Michala Houdka, která byl distancovaný na dva zápasy za pěstní bitku s Tomášem Havlínem v derby s Energií.

První gól beru na sebe, ale snad jsem to odčinil, usmíval se po derby Kodýtek