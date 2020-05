Realizační tým Škody v čele s hlavním koučem Ladislavem Čihákem zůstává beze změn. Plzeňský klub o tom informoval na svém webu s tím, že jedná ještě s dalšími hráči, který by měli týmovou soupisku doplnit.

„Jednání spějí k finální podobě. Věřím, že jména oznámíme v nejbližších dnech. Navíc se do přípravy áčka zapojí i naši odchovanci Matěj Kolda, Kristián Kolář, Sebastián Malát, David Jiříček a Michal Houdek,” prohlásil Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň.

A jaké jsou posily?

Obranné řady vyztuží urostlý švédský bek Viktor Lang, který v uplynulé sezoně působil v prvoligovém Chomutově a Západočeši si od něj hodně slibují.

„V Chomutově podával vynikající výkony. Je to takový typický švédský bek. Dobře bruslí i s přihlédnutím na jeho výšku, hraje dobře pozičně a může být vidět i do ofenzivy. Doufám, že naše očekávání naplní. Navíc to je velký bek, kterého jsme potřebovali,” řekl Tomáš Vlasák o 25letém borci.

Urostlý 192 cm vysoký bek si v uplynulém ročníku Chance ligy připsal v 54 zápasech 17 kanadských bodů a pět gólů. V české extralize bude mít Lang premiéru.

Novicem v plzeňské ofenzivě je Pavel Musil. Šikovný 27letý útočník s reprezentačními zkušenostmi hokejově vyrostl v Mladé Boleslavi, kde začal svou extraligovou kariéru, ale během uplynulé sezony se přesunul do Olomouce. Zde si během 39 zápasů základní části a dvou duelů předkola připsal 28 kanadských bodů (13 gólů + 15 asistencí).

Staronovými jmény na týmové soupisce jsou naopak dva útočníci – plzeňský odchovanec Filip Suchý, který v uplynulé sezoně patřil k nejlepším forvardům chomutovských Pirátů a Indiánům vypomáhala jako host, a centr David Stach. Osmadvacetiletý odchovanec kladenského hokeje působil v Plzni už v letech 2016 až 2019 a nyní se po ročním působení v celku Rytířů na západ Čech vrací.

„Měli jsme připraveného centra ze Švédska, ale kvůli situaci, která nastala, a kvůli jeho problémům v rodině tato varianta padla. Pak se vyskytla možnost vzít zpátky Davida. Hokejista je skvělý, ale musí to dokázat na ledě a projít celou přípravu. S Martinem Strakou (generální manažer) věříme, že na roky, které u nás strávil, naváže a že se může posunout i dopředu,” komentoval Stachův návrat Tomáš Vlasák.

Vedení plzeňského klubu si na další sezonu pojistilo do defenzivy nadějného Vojtěcha Budíka se zkušeným Romanem Vráblíkem, v útoku pak trio Jaroslav Kracík, Luboš Rob a Filip Přikryl.

Tým naopak opouštějí brankář Jaroslav Pavelka, z obránců Lukáš Pulpán, Bohumil Jank a Adam Jánošík, a také útočníci Vojtěch Němec, Patrik Zdráhal, Miroslav Indrák a Martin Heřman.

„Kdyby nenastala situace, která teď je, moc rádi bychom si minimálně jednoho z beků Jank – Jánošík nechali. Oba jsou to skvělí kluci, takže mě to moc mrzí. Stejně jako odchod Jardy Pavelky. Loni touhle dobou jsem byl přesvědčený, že máme perfektní dvojici. Ale po loňské sezoně, kdy Jarda měl takové obrovské trable, a my jsme záviseli jen na jednom gólmanovi, si to další rok nemůžeme dovolit. Přeju mu, ať se uzdraví a nastartuje se znovu. Není vyloučeno, že se znovu potkáme,“ prohlásil Vlasák a vyjádřil se i ke změnám v útočných řadách.

„Míra Indrák sám chtěl vyzkoušet jiné angažmá, a proto odešel na hostování. Tomu také přeji, ať je zdravotně fit a ať zase kariéru nastartuje. Martin Heřman k nám přišel s určitou úlohou, ale pak ho sužovaly trable se zády. Uvidíme, jak to s ním bude do budoucna. S Vojtou Němcem jsem hodně mluvil už i v sezoně. Měl své představy, jak to s ním bude dál. Byl daleko od rodiny a svých malých dětí. Je to výborný hokejista, ale rozhodl se především z rodinných důvodů změnit angažmá. I když jsme se poté ještě bavili, jestli by u nás nebylo místo, ale finance na jeho pozici už byly uzavřené. Lukáš Pulpán je Plzeňák, který tu strávil dlouhou dobu, dostal však lukrativní nabídku z jiného klubu, kterou bychom s nejvyšší pravděpodobností nebyli schopni dorovnat,“ přiznal Tomáš Vlasák.