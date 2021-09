Zatímco doma Klatovy zvítězily jednoznačně 8:3, na ledě sobotního soupeře zápas skončil výhrou středočeského celku 5:2.

„Škoda začátku. Hráče jsme před zápasem upozorňovali na to, že nás vlítnou a budou nám chtít oplatit porážku 3:8, kterou utrpěli před nedávnem na našem ledě,“ říkal trenér Klatov Michal Straka po prohraném zápase v Příbrami (hrálo se 30. srpna 2021). „Jenže po dvou minutách už jsme prohrávali 0:2,“ posteskl si zkušený klatovský kouč.

Generálku hokejisté SHC Klatovy (v bílých dresech) nezvládli. Na ledě Písku před devíti dny prohráli 3:6. Jak si povedou v sobotu v otvíráku nové sezony?Zdroj: IHC Králové Písek

Teď je čas na další odplatu. Tentokrát jsou ale na řadě Klatovy, které se na první soutěžní utkání v týdnu poctivě připravovaly. Kouč Straka však bude postrádat jedno ofenzivní eso.

Zdroj: IHC Králové Písek„Do zápasu v Příbrami bohužel půjdeme bez Davida Michela, který si z generálky v Písku odvezl dvakrát přeraženou čelist, a tak se bez něj budeme muset obejít ještě několik týdnů,“ litoval šéf klatovských hokejistů v předsezónním rozhovoru pro klubový web.

„Je to pro nás citelné oslabení, je (David Michel) náš klíčový útočník a stěžejní hráč do přesilových her. Musíme se s tím ale vyrovnat a poskládat to trochu jinak,“ doplnil rozpačitě.

Po sobotní premiéře nové sezony čekají Západočechy tři dny volna a ve středu se družina trenéra Straky ukáže svým fanouškům poprvé také v domácí aréně. Soupeřem bude chebský Stadion.

„Chtěl bych na tento zápas jménem celého týmu pozvat naše fanoušky. Dorazte v co největším počtu, protože budeme potřebovat vaši podporu,“ vyzval Straka příznivce červenobílých barev.

Program 1. kola 2. ligy (skupina Jih)

BK Havlíčkův Brod – HC Řisuty (sobota 17.00), HC Baník Příbram – SHC Klatovy (sobota 17.00), HC Stadion Cheb – IHC Králové Písek (sobota 17.00), HC Kobra Praha – HC Tábor (sobota 18.00).