V prostřední části hry Příbram během jedenácti minut skóre duelu otočila. „Nicméně jsme ještě do konce druhé třetiny dokázali srovnat,“ kvitoval trenér.

Utkání, do něhož šly Klatovy bez zraněného Davida Michela, začali Západočeši výborně. Už ve 2. minutě se prosadil Kolda a v polovině první části navýšil náskok pošumavského týmu z přesilovky Jakub Procházka.

Po hodně dlouhé době a koronaviru se konečně dočkali. Hokejisté SHC Klatovy v sobotu odpoledne odstartovali nový ročník jižní skupiny třetí nejvyšší domácí soutěže, a to na ledě ambiciózní Příbrami.

