Po čtyřech kole devítičlenné soutěže se nacházejí hokejisté Poběžovic, kteří vedou o bod před druhým Nýrskem. Nutno však podotknout, že to má zápas k dobru. Amatérská soutěž, jejímž ředitelem je Luboš Hosnedl, pak pokračuje zase o víkendu. Na zimním stadionu v Klatovech se v sobotu a v neděli odehrají celkem čtyři neúprosné bitvy. Nejatraktivnějším zápasem bude nejspíš sobotní souboj mezi Poběžovicemi a týmem AHC Dynamo.

/Š.L.A.H 2021/ I když to trvalo delší dobu, dočkali se. Hokejisté HC Čápi porazili v sobotní dohrávce 3. kola Šumavské ligy amatérského hokeje Indiány z Tomahawku vysoko 7:2 a slaví první vítězství v novém - již třináctém ročníku. Soupeř naopak na první body stále čeká, když výsledkově nezvládl ani své čtvrté utkání letošní sezony.

