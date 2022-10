Buldoci kousali, ale body zůstaly doma. Klatovští hokejisté slaví první výhru

„Myslím si, že jsme podali dobrý týmový výkon už od Kristiána (Koláře) v bráně. Hráli jsme zodpovědně a důležité bylo, že jsme ubránili oslabení, protože tam soupeř má hráče, kteří to umí rozhodnout. Bylo pro nás dobré, že jsme stále vedli a soupeř pouze dotahoval. Třetím gólem jsme již odskočili a obětavostí v obranném pásmu jsme si to už pohlídali,“ uvedl spokojený trenér Klatov Michal Straka pro klubový web severočeského celku.

K zápasu se vyjádřil ze strany domácích také jeden ze dvou trenérů Ústí Martin Štěpánek. A jeho hodnocení bylo naopak negativní. „Z naší strany to byla ostuda, takhle hrát před domácím publikem nelze. Již od začátku utkání to nebylo ono, špatné nasazení, bez nadšení do hry. Soupeř byl přesný opak, stačilo mu bruslit, kombinovat a v klidu nás přehrál. Chci ale pochválit a poděkovat fanouškům, kteří nás povzbuzovali až do konce zápasu,“ řekl kouč.

Zdroj: SHC Klatovy

Klatovští hokejisté se po čtyřech odehraných kolech nacházejí se ziskem šesti bodů (a skóre 13:13) na sedmém místě a v příštím kole hrají před domácím publikem. Na západ republiky přijede Tábor, který je na tom zatím o tři body a tři pozice lépe. Ve městě pod Černou věží se začíná v 18 hodin.

HC Slovan Ústí nad Labem - SHC Klatovy 1:4

Klatovští hokejisté (červení) vyhráli na ledě Ústí nad Labem.Zdroj: Helena Smetanová

Branky a nahrávky: 34. Kučera (Berčík, Klatt) – 15. Lang (Sedlák), 27. Lang (Sedlák, J. Roubal), 41. Sedlák (Lang, Houdek), 44. Čech (Beníšek, Šeba). Rozhodčí: Hacaperka – Janíček, Hlinka. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 704. HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl – Vacík, Drtina, Záruba, Trefný, Vodička, Klatt, Funk – Rudovský, Roubík, Kordule – Prošek, Costa, Tůma – Kučera, Berčík, Smola – Sýkora, Daniel, Damašek. Trenér: Jan Čaloun. SHC Klatovy: K. Kolář – M. Houdek, Vajner, Zich, Pánek, Kovařík, D. Houdek – Sedlák, Beníšek, J. Roubal, Kvasnička, F. Kolář, Lang, Šeba, Čech, Kosnar, D. Roubal, Matoušek, Ženíšek. Trenér: Michal Straka.

Kompletní výsledky 4. kola skupiny Západ: HC Benátky nad Jizerou – IHC Králové Písek 2:5, HC Letci Letňany – Mostečtí Lvi 2:0, HC Wikov Hronov – HC Stadion Cheb 1:5, HC Tábor – HC Řisuty 5:0, HC Stadion Vrchlabí – HC Kobra Praha 3:4 po prodloužení, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Baník Příbram 2:4, HC Děčín – Piráti Chomutov 4:9, HC Slovan Ústí nad Labem - SHC Klatovy 1:4.

Program 5. kola západní konference – středa 18.00: HC Wikov Hronov – HC Slovan Ústí nad Labem, HC Stadion Vrchlabí – HC Řisuty, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Benátky nad Jizerou, HC Děčín – HC Letci Letňany, HC Kobra Praha – Mostečtí Lvi, SHC Klatovy – HC Tábor, 18.30: HC Baník Příbram – Piráti Chomutov, 19.00: HC Stadion Cheb – IHC Králové Písek.

FOTO, VIDEO: Klatovy vedly, ale pak neustály tlak Katovic a domů odjely bez bodů