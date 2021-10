Branky: Vlček – P. Brejcha 2, Paukner, Vávra. Vyloučení: 10:8 + Kašpar (Horažďovice) do konce utkání.

/LEDNÍ HOKEJ/ V neděli odstartoval nový ročník meziokresního přeboru Jihočeského kraje, tzv. hokejový přebor Strakonicka (pod názvem Dudák). I tentokráte v něm bojují tři zástupci klatovského okresu, a to Sušice, Horažďovice a hokejisté z TJ Start Luby. Trio týmů pak doplňují „domácí“ Katovice a Strakonice.

