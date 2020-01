Výhra, ale vzhledem k okolnostem dost vydřená. Hokejisté Klatov nastoupili v sobotním duelu 30. kola středové skupiny druhé ligy na ledě českobudějovického David Servisu, který měl pro utkání s pošumavským družstvem k dispozici pouze dvě kompletní pětky.

HOKEJISTÉ KLATOV (na archivním snímku hráči v červených dresech) vyhráli v Českých Budějovicích 3:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Klatovy měly výborný vstup do zápasu a po třinácti minutách vedly už 3:0. „Začátek se nám povedl náramně, takhle by to mělo vypadat,“ konstatoval po utkání trenér klatovského týmu Michal Straka.