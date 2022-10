Svěřenci trenéra Michala Straky nejprve skolili doma Řisuty (6:4) a o víkendu uspěli také na ledě Ústí nad Labem, kde po výborném výkonu vyválčili tři body za vítězství 4:1. Už ve středu ale Západočechy čeká další lítá bitva. Do klatovské arény přijede ambiciózní Tábor, který je na tom po čtyřech kolech s bilancí tří výher a jedné porážky o tři body lépe. „Čeká nás možná největší favorit této soutěže,“ tvrdil v rozhovoru pro klubový web klatovský trenér Michal Straka.

Zdroj: SHC Klatovy

Superlativy nešetřili ani samotní hráči, ale žádný z nich předem neházel flintu do žita. „Tábor má velice kvalitní tým, který nehraje žádný bourací, ale spíš technický hokej, což by nám mohlo vyhovovat. Já osobně očekávám podobný zápas jako teď v Ústí, i když podle mého názoru má Tábor ještě vyšší kvalitu než Slovan (Ústí),“ míní kapitán hokejových Klatov Josef Roubal. „Ale my je můžeme překvapit. Vždyť i v minulé sezoně jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy. Už se moc těším,“ dodává mladík s kapitánským céčkem na dresu.

VIDEOSESTŘIH: HC Slovan Ústí nad Labem - SHC Klatovy 1:4

Zdroj: facebook SHC Klatovy

Speciální příchuť bude mít středeční utkání, které začíná v 18 hodin, pro klatovského brankáře Kristiána Koláře, jenž u Kohoutů na jihu Čech ještě nedávno působil. „Nicméně když budeme hrát tak, jako jsme hráli teď v Ústí, můžeme uspět proti komukoliv. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přeje si gólman SHC Klatovy. V loňské sezoně spolu oba týmy sehrály celkem šest soutěžních zápasů. Klatovští uspěli dvakrát, Tábor čtyřikrát. Nicméně dvě ze zmiňovaných čtyř výher Tábora byly pouze o jedinou branku.

Program 5. kola západní konference (2. liga) - středa 18.00: HC Wikov Hronov – HC Slovan Ústí nad Labem, HC Stadion Vrchlabí – HC Řisuty, HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Benátky nad Jizerou, HC Děčín – HC Letci Letňany, HC Kobra Praha – Mostečtí Lvi, SHC Klatovy – HC Tábor, 18.30: HC Baník Příbram – Piráti Chomutov, 19.00: HC Stadion Cheb – IHC Králové Písek.

Hokejisté vyplenili Ústí. Dobrý týmový výkon už od brankáře, chválil Straka